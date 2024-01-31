Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı

Güneydoğu Anadolu'da Artan Deprem Tehlikesi

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem riski altındaki bölgeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Halk TV'de yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde deprem tehlikesinin ciddi şekilde arttığını vurguladı. Görür, bu artışın nedenlerini ve etkilenen bölgeleri detaylı bir şekilde anlattı.

Tehlikenin Kaynağı: Doğu Anadolu Fayı

Görür, bölgedeki deprem tehlikesinin iki ana kaynağını; Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağını işaret etti. Bu iki tektonik yapı, bölgedeki deprem riskinin artmasında önemli rol oynuyor. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında, Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketi ve Avrasya Levhası ile olan etkileşimi, Doğu Anadolu Bölgesi'ni sıkıştırdı ve deprem riskini artırdı.

Tehlike Altındaki İller

Görür'ün açıklamalarına göre, Bingöl Karlıova'dan Kahramanmaraş ve Hatay'a kadar uzanan bir hat üzerindeki iller, artan deprem riski altında. Bu hat, Adıyaman ve Diyarbakır'dan Hakkari'ye kadar uzanıyor. Görür, bu bölgelerdeki tehlikenin sadece yerel fay sistemlerinden kaynaklanmadığını, aksine genel bir artış olduğunu belirtti.

Deprem Riskinin Artış Nedenleri

Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın hareketlerinin ve Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak ve Gaziantep gibi illeri etkileyen bindirme hattının, bölgedeki deprem riskini artırdığını açıkladı. Bu hareketler, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki depremlerin etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor.

Bölge Halkına Uyarılar ve Önlemler

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu uyarıları, bölge halkı ve yetkililer için önemli. Artan deprem riskine karşı alınması gereken önlemler ve hazırlıklar, bu tür uyarılarla daha da önem kazanıyor. Bölge halkının deprem bilincini artırmak ve gerekli önlemleri almak, olası bir depremin zararlarını en aza indirgemek için kritik öneme sahip.

Prof. Dr. Naci Görür'ün bu son uyarıları, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda önemli bir hatırlatma olarak değerlendiriliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki artan