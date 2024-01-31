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Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları!

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Batı Karadeniz'de gerçekleşen büyük uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Çankırı'da emniyet güçlerinin başarısını gösteriyor.

Batı Karadeniz'de uyuşturucu operasyonları! mask
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Bolu: Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Bolu'da gerçekleştirilen büyük bir kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramalar neticesinde bu büyük miktar yakalandı. Olayın ardından tır şoförü A.E.T. (28) ve bağlantılı olduğu iddia edilen F.O. (30) gözaltına alındı. F.O. serbest bırakılırken, A.E.T. adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzce: Uyuşturucu Operasyonları ve Tutuklamalar

Düzce'de Emniyet ve Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları, bölgede suç oranlarının düşürülmesine büyük katkı sağladı. Toplamda 56 şüpheliye işlem yapılırken, 5 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Operasyonlarda 6 gram kokain, 124,32 gram metamfetamin, bin 86,45 gram bonzai, 90,2 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Zonguldak: Uyuşturucu Maddelerin Ele Geçirilmesi

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında 611 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, diğer şüphelilerin durumları hukuki süreç içinde değerlendirilmeye devam ediyor. Bu operasyon, Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Karabük: Uyuşturucu Operasyonu ve Gözaltılar

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Yapılan üst aramalarında, ciddi miktarda metamfetamin, kannabinoid ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu operasyon, Karabük'te uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünün bir göstergesi oldu.

Çankırı: Uyuşturucu Yakalaması ve Tutuklama

Çankırı'da Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ticaretine yönelik sıkı takibin bir parçası olarak dikkat çekti.

Bu operasyonlar, Batı Karadeniz bölgesindeki uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede emniyet güçlerinin kararlılığını ve başarısını gözler önüne seriyor. Her bir operasyon, bölgede suç oranlarının düşürülmesine ve halkın güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunuyor.

# jandarma

31 Oca 2024 - 11:30 - Asayiş

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