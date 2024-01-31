Bolu ŞOK mağazalarında 31 Ocak – 6 Şubat 2024 indirimleri ve fiyatlar

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: 31 Ocak - 6 Şubat 2024
ŞOK marketler zinciri, 31 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda ev tekstili, oyuncaklar, elektronik eşyalar ve daha birçok kategoride indirimli ürünler yer alıyor.
Ev Tekstili Ürünleri ve Fiyatları
Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye: 279 TL
Çift Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye: 349 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 275 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan: 299 TL
Silikon Mikro Yastık: 69,95 TL
Wellsoft Tv Battaniyesi: 159 TL
Kadın Wellsoft Ev Babeti: 49,95 TL
Çift Kişilik Fitilli Battaniye: 399 TL
Kadın / Erkek Keçe Terlik: 99,95 TL
Oyuncak Kategorisi ve Fiyatları
Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti: 99,95 TL
Aksesuarlı Manken Bebek: 99,95 TL
Pet Seti: 99,95 TL
Bulaşık Sepeti: 99,95 TL
Saç Kurutmalı Güzellik Seti: 69,95 TL
Şef Pizza Seti: 69,95 TL
Mega Konser Blok Seti: 39,95 TL
Peluş Pet Seti: 149 TL
Tamir Seti: 69,95 TL
Halka Atma Oyunu: 119 TL
Sök-Tak Dinazorlar: 39,95 TL
Tekli Yabani Hayvanlar: 19,95 TL
Karavanlı Metal Araba: 99,95 TL
Metal Çek-Bırak Araba: 79,95 TL
Sök Tak Jip: 79,95 TL
Şehir Araçları Trafik Seti: 69,95 TL
Uçak Garajım: 249 TL
Uçak Evim: 79,95 TL
Oyuncak Uçak: 79,95 TL
6 Teker İtfaiye Araçları: 59,95 TL
Blok Polis Ekibi Serisi: 59,95 TL
Taşıyıcı Kamyon: 39,95 TL
Oyun Hamuru Seti Çeşitleri: 39,95 TL
3'lü Putty Seti: 49,95 TL
10'lu Makarna Oyun Hamuru: 49,95 TL
4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri: 49,95 TL
Sürpriz Yumurta: 79,95 TL
Mobilya Ürünleri ve Fiyatları
ModaLife Arya Genç Odası Takımı 7'li Set: 17.799 TL
Arda Genç Odası Takımı 6'lı Set: 17.999 TL
Arda Genç Odası Takımı 3'lü Set: 12.599 TL
Arya Şifonyer: 2.699 TL
Arya Gardırop 3 Kapaklı Aynalı: 6.699 TL
Arda Gardırop 3 Kapaklı Aynalı: 6.899 TL
Arda Karyola Başlık: 3.199 TL
Arya Kitaplık: 1.699 TL
Arya/Arda Komodin: 1.329 TL
Arda Çalışma Masası: 2.699 TL
Beyaz eşyalarda ürünler ve Fiyatları
Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi: 22.299 TL
Altus 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi: 12.499 TL
Hoover Çamaşır Makinesi: 21.999 TL
Altus 65 L Beyaz Ocaklı Fırın: 8.099 TL
Xiaomi Redmi 12 128 GB 8 GB: 7.599 TL
Yui M200 Multi Fonksiyonel Stand Mikser: 4.499 TL
Orbus Uzaktan Renk Değiştiren Şerit Led: 165 TL
Yui 3'ü 1 Arada Retro Smoothie Blender Seti: 1.199 TL
Yui Easy Chef Pro Mikser: 4.799 TL
ŞOK'un 31 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu, çeşitli kategorilerdeki ürünler için cazip indirimler sunuyor. Bu fırsatları değerlendirerek, ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.