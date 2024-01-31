31 Oca 2024 - 12:00- Güncel G:

Bolu ŞOK mağazalarında 31 Ocak – 6 Şubat 2024 indirimleri ve fiyatlar

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ŞOK Bolu Mağazalarında 31 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları açıklandı. Ev tekstili, oyuncaklar, elektronik eşyalar ve daha fazlası için cazip fırsatlar sunan bu katalog, alışveriş planlarınızı şekillendirecek.

Bolu ŞOK mağazalarında 31 Ocak – 6 Şubat 2024 indirimleri ve fiyatlar mask
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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu: 31 Ocak - 6 Şubat 2024

ŞOK marketler zinciri, 31 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda ev tekstili, oyuncaklar, elektronik eşyalar ve daha birçok kategoride indirimli ürünler yer alıyor.

Ev Tekstili Ürünleri ve Fiyatları

Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye: 279 TL

Çift Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye: 349 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 275 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan: 299 TL

Silikon Mikro Yastık: 69,95 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi: 159 TL

Kadın Wellsoft Ev Babeti: 49,95 TL

Çift Kişilik Fitilli Battaniye: 399 TL

Kadın / Erkek Keçe Terlik: 99,95 TL

 

Oyuncak Kategorisi ve Fiyatları

Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti: 99,95 TL

Aksesuarlı Manken Bebek: 99,95 TL

Pet Seti: 99,95 TL

Bulaşık Sepeti: 99,95 TL

Saç Kurutmalı Güzellik Seti: 69,95 TL

Şef Pizza Seti: 69,95 TL

Mega Konser Blok Seti: 39,95 TL

Peluş Pet Seti: 149 TL

Tamir Seti: 69,95 TL

Halka Atma Oyunu: 119 TL

Sök-Tak Dinazorlar: 39,95 TL

Tekli Yabani Hayvanlar: 19,95 TL

Karavanlı Metal Araba: 99,95 TL

Metal Çek-Bırak Araba: 79,95 TL

Sök Tak Jip: 79,95 TL

Şehir Araçları Trafik Seti: 69,95 TL

Uçak Garajım: 249 TL

Uçak Evim: 79,95 TL

Oyuncak Uçak: 79,95 TL

6 Teker İtfaiye Araçları: 59,95 TL

Blok Polis Ekibi Serisi: 59,95 TL

Taşıyıcı Kamyon: 39,95 TL

Oyun Hamuru Seti Çeşitleri: 39,95 TL

3'lü Putty Seti: 49,95 TL

10'lu Makarna Oyun Hamuru: 49,95 TL

4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri: 49,95 TL

Sürpriz Yumurta: 79,95 TL

Mobilya Ürünleri ve Fiyatları

ModaLife Arya Genç Odası Takımı 7'li Set: 17.799 TL

Arda Genç Odası Takımı 6'lı Set: 17.999 TL

Arda Genç Odası Takımı 3'lü Set: 12.599 TL

Arya Şifonyer: 2.699 TL

Arya Gardırop 3 Kapaklı Aynalı: 6.699 TL

Arda Gardırop 3 Kapaklı Aynalı: 6.899 TL

Arda Karyola Başlık: 3.199 TL

Arya Kitaplık: 1.699 TL

Arya/Arda Komodin: 1.329 TL

Arda Çalışma Masası: 2.699 TL

Beyaz eşyalarda ürünler ve Fiyatları

Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi: 22.299 TL

Altus 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi: 12.499 TL

Hoover Çamaşır Makinesi: 21.999 TL

Altus 65 L Beyaz Ocaklı Fırın: 8.099 TL

Xiaomi Redmi 12 128 GB 8 GB: 7.599 TL

Yui M200 Multi Fonksiyonel Stand Mikser: 4.499 TL

Orbus Uzaktan Renk Değiştiren Şerit Led: 165 TL

Yui 3'ü 1 Arada Retro Smoothie Blender Seti: 1.199 TL

Yui Easy Chef Pro Mikser: 4.799 TL

ŞOK'un 31 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu, çeşitli kategorilerdeki ürünler için cazip indirimler sunuyor. Bu fırsatları değerlendirerek, ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

# polis, trafik

31 Oca 2024 - 12:00 - Güncel

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