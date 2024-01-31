31 Oca 2024 - 13:00- Güncel G:

Bolu Barosu Avukatı Ceren Cansu Odakan, “İyi niyetinizin suistimal edilmesine izin vermeyin”

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Avukatı Ceren Cansu Odakan, son dönemlerde artan yeni dolandırıcılık yöntemi hakkında açıklamalarda bulunarak, vatandaşların tanımadığı kimseye para transferi yapmaması konusunda uyardı. Tanımadığınız kişilere para transferi başınızı derde sokabilir dedi.

Bolu Barosu Avukatı Ceren Cansu Odakan, “İyi niyetinizin suistimal edilmesine izin vermeyin” mask
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Son dönemlerde dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırılma vakalarının sayısı arttı. Dolandırıcıların ilk hedefi kolay yoldan para kazanmak isteyenler olurken, son hedefleri iyi niyetine yenik düşen vatandaşlar oldu. Dolandırıcılar, yeni geliştirdikleri yöntemle, yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları hedef olarak gördükleri vatandaşlara transfer ettikten sonra yanlışlıkla gönderdiklerini iddia ederek, başka bir banka hesabına transfer etmesini istemeye başladı. Konu hakkında uyarılarda bulunan Ağır Avukatı Cansu Odakan,, vatandaşların tanımadıkları kimseye para transfer etmemesini, kara para aklama suçundan hukuken suçlu duruma düşebileceklerini söyledi.

İyi niyetinizin suistimal edilmesine izin vermeyin

Dolandırıcıların her geçen gün yeni bir yöntem geliştirerek, vatandaşları mağdur ettiğini ifade eden Avukatı Ceren Cansu Odakan, son zamanlarda dolandırıcılık davalarında gözle görülür bir artış olduğunu belirtti. Dolandırıcılık davalarında bilinçli olarak suça karışanlar kadar farkında olmadan suça ortak olan vatandaşların da çok fazla olduğunu ifade eden Odakan, “Maalesef dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler bulmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, önceki dönemlerde kolay yoldan para kazanmak isteyenleri tuzağa düşürürken, artık iyi niyetli vatandaşları suça ortak ederek, masum insanları dolandırıyor” şeklinde konuştu.

Avukat Odakan, “Bu yöntemi kısaca açıklamak gerekirse, vatandaşları dolandırmak isteyen dolandırıcılar, internet bankacılığı üzerinden takip edilmelerini zorlayacak ve suçun ispatını geciktirecek hamleler buldu. Yani, bir vatandaşın hesap bilgilerini ele geçiren vatandaşlar, parayı ilk olarak kendi hesaplarına yönlendirmektense, daha önceden gözlerine kestirdikleri bir vatandaşın hesabına transfer ediyor. Daha sonra bu vatandaşlara iletişim kuran dolandırıcılar, paranın o hesaba yanlışlıkla transfer edildiğini iddia ederek, geri almak istiyorlar” açıklamasında bulundu.

Avukatı Ceren Cansu Odakan, “İyi niyetli vatandaşlar, hesaplarına yanlış gönderildiği iddia edilen parayı geri göndermek istediklerinde dolandırıcıların ilettiği başka bir hesaba gönderiyor. Bu yapılan en büyük yanlıştır çünkü artık dolandırıcılığa konu olan para, çalınan hesaptan iyi niyetli vatandaşın hesabına, oradan da dolandırıcıların hesabına geçmiş oluyor. Bu duruma düşen vatandaşlar, olayın hukuki bir boyuta taşındığı zamanlarda mağdur olmasına rağmen sanık sıfatıyla yargılanabilir. Tavsiyem, kesinlikle hesabınıza nereden geldiğini bilmediğiniz bir parayı harcamayın ve başka bir hesaba transfer etmeyin. Böyle durumlarda beklemek ya da gerekli mercilere bu durumu haber vermek en doğru karar olacaktır” dedi.

# durumu

31 Oca 2024 - 13:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Bolulu - Arabayı aldığımız adamla 1-2 yıl arkadaşlık sonrası mı almamız gerekiyor?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 13:34

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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