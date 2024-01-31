Trendyol 1.Lig’de Keçiörengücü-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman?

Trendyol 1. Lig'de futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlarda, Boluspor ile Keçiörengücü, kritik bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Ligdeki konumlarını güçlendirme peşinde olan her iki takım da, bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

İkinci yarının parlayan yıldızı

Ligin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Boluspor, oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkarmayı başararak playoff umutlarını canlı tuttu. Takım, gösterdiği bu performansla taraftarlarının yüzünü güldürürken, Keçiörengücü ile yapacağı mücadelede de galibiyet hedefliyor.

Ankara’da nefes kesen mücadele

Ankara'nın güçlü temsilcisi Keçiörengücü, kendi evinde Boluspor'u ağırlayacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Canlı yayın ayrıntıları belli oldu!

Futbol tutkunları için müjdeli haber geldi: Keçiörengücü-Boluspor maçı, TRTAvaz ve beIN Sports Max2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip edebilecekler.