Trendyol 1.Lig’de Boluspor'un genç yeteneği, U19 Milli Takım kadrosunda yer aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu, U19 Milli Takımının 10-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'da gerçekleşecek olan Uluslararası Dostluk Turnuvası için aday kadroyu açıkladı.

Bolusporlu oyuncuya milli davet

Bu heyecan verici gelişme, Boluspor için büyük bir başarı anlamına geldi. Boluspor'un orta saha yeteneği Tolunay Artuç, milli takımın radarına girdi ve aday kadroya davet edildi.

U19 Milli Takımımın turnuva heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu, aday kadroya seçilen genç yetenekleri 05 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplayacak. Bu toplantıda, milli takımın başarı için çalışmalarına başlayacakları belirlenecek.

Milli takımın rakipler

U19 Milli Takımımız, 08 Şubat 2024 tarihine kadar Riva'da yoğun bir antrenman programı uygulayacak. Ardından aynı gün içinde Zagreb'e hareket edecekler. Turnuva boyunca genç yetenekler, Yunanistan, İskoçya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecekler.

Boluspor'un gururu

Tolunay Artuç'un aday kadroya davet edilmesi, Boluspor camiasını gururlandırdı. Bu genç yetenek, milli takım formasıyla Boluspor’u uluslararası alanda temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Bolulular, Artuç'un performansını büyük bir ilgiyle takip edecekler.

U19 Milli Takım aday kadrosu

Kaleciler: Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Dilmen (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor)

Defans: Hikmet Çolak (Altay), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.), Yiğit Fidan (Bursaspor), Furkan Çolak ( Eyüpspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Candan Başkale (KVC Westerlo), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen)

Orta Saha: Murat Arda Ayhan ( Belediye Derince Spor), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Bedirhan Yıldız (Kocaelispor), Enes Erol (Yukatel Adana Demirspor A.Ş.), Tolunay Artuç (Boluspor), Alper Efe Pazar (Yılport Samsunspor), Emre Çil (MSV Duisburg), Efe Sayhan (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Emre Uzun (Bitexen Antalyaspor)

Forvet: Kaan İnanoğlu (MSV Duisburg), Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Hüseyin Ertürk (Beveren SK), Emre Tezgel (Stoke City FC)

Teknik Direktör: Soykan Başar