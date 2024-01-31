SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 1 - 2 – 3 Şubat 2024

Etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri
SEDAŞ, kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgileri resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden paylaşıyor. Bolu'daki vatandaşlar, kesinti programını ve etkilenecek alanları şirketin iletişim kanallarından öğrenebilirler. Bu bilgiler, sakinlerin kesinti süreçlerine hazırlıklı olmalarını ve olası mağduriyetleri en aza indirmelerini sağlayacak. Elektrik kesintisi süreçlerinde mağduriyet yaşanmaması için SEDAŞ, vatandaşlara önemli önerilerde bulunuyor. Kesinti öncesinde ve sırasında, elektronik cihazların korunması, gerekli durumlarda yedek enerji kaynaklarının hazır bulundurulması ve acil durum ışıklarının çalışır durumda olması gibi önlemler öneriliyor.
|
PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56246
|BOLU
|MERKEZ
|AŞAĞI, BÖLÜCEKOVA MERKEZ, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU, KARISIKLAR, YESILOVA MAHALLESI
|BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, KARISIKLAR MAHALLE YOLU, YESILOVA MAHALLESI YOLU
|31.01.2024
|09:00
|17:00
|56263
|BOLU
|MERKEZ
|DAYIOĞLU, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KARAPAZAR, KARSI YAYLA, KÜLLÜ YAYLA, KÜLTÜR, MEHMET, MERKEZ, MERKEZ YAYLASI, TEÇÇEBEL YAYLASI, YANŞABA YAYLASI, YAYLA
|1700 SK., 1701, 1701 SK., 1705. SK., AKASYA SK., CAN KURTARAN DİPSİZ GÖL, CANKURTARAN MEVKİİ, CEMAL TÜRKAN SK., COGULLU_KOYU_YAYLASI, DURSUNFAKI YAYLA YOLU, DURSUNFAKI YAYLASI, ERTÜRK SK., FİDAN SK., GÜLİSTAN SK., HACILAR YAYLA YOLU, HACILAR YAYLASI, HAVULLU MEHMET BEYLIK YAYLASI YOLU, HAVULLU MERKEZ YAYLASI YOLU, KARAPAZAR KÖY YOLU, KARAPAZAR KÖYÜ YOLU, KARSI YAYLA YOLU, KURAL SK., MIRCEKIRAZ YAYLA YOLU, NAMIK KEMAL, ÖĞRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SOK., SALUR KÖYÜ YAYLASI, SALUR YAYLA YOLU, SAPANLI URGANCILAR YAYLASI, YAZIKARA-KÜRKÇÜLER YAYLASI
|31.01.2024
|09:00
|17:00
|56275
|BOLU
|MERKEZ
|GÜDÜKLER
|ARIKLAR MAHALLE YOLU, GÜDÜKLER MAHALLE YOLU, KARTALKAYA YOLU, KINDIRA YOLU
|31.01.2024
|09:00
|15:30
|56276
|BOLU
|MERKEZ
|YUKARISOKU
|838, 843 SK., 845 SK., ARÇELİK İÇ YOLU, ÇELE CD.
|31.01.2024
|12:30
|15:30
|56278
|BOLU
|GEREDE
|AHMETLER, APSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YEŞİLVADİ, YUKARI, YUNUSLAR
|AHMETLER KÖYÜ YOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU
|01.02.2024
|09:00
|17:00
|56279
|BOLU
|GÖYNÜK
|AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ARIKÇAYIRI MERKEZ, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI
|AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU
|01.02.2024
|10:00
|17:00
|56281
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAĞUTBEY
|AKÇAM SK., ALPER SK., ÇAKMAKLAR CD.
|01.02.2024
|10:00
|17:30
|56341
|BOLU
|MERKEZ
|DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, TATAROGLU, TATAROĞLU
|DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU
|02.02.2024
|09:00
|15:30
|56342
|BOLU
|GÖYNÜK
|ÇAYKOL, ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK, SEKI, SEKİ, UMUTDERE
|., ÇAYKOL MAHALLE YOLU, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, GÖLBASI MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SEKI MAHALLE YOLU
|02.02.2024
|10:00
|17:00
|56343
|BOLU
|MERKEZ
|DOĞANCI, MERKEZ, SEYIT, SEYİT, SULTANBEY
|1. SK., 12 KASIM EVLERI, 12 KASIM EVLERİ SK., 2, 2 ÇIKMAZ SK., 2 SK., 2. CAMİ SK., 2. SK., 2.SK., 3. SK., 3.ÇIKMAZ SK., ÇIKMAZ-1. SK., DERE-2., DERE-2. SK., DERYA 1. SK., DOĞANCI-3., DOĞANCI-3. SK., EMIROGLU, EMİROĞLU, EMİROĞLU SK., İNCE KÖPRÜ SK., KANAL SK., KÖPRÜCÜLER YOLU, MUDURNU CD., MUDURNU YOLU, MUDURNU YOLU SOK, OKUL 4. SK., OKUL-4. SK., SEKA SK., SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK., YAŞAR ÇELİK SK., YENI-1., YENİ-1., YENİ-1. SK., YENİMAHALLE - AŞAĞIKARAKÖY YOL, YILMAZ-1. SK.
|02.02.2024
|11:00
|15:30
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.