SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 1 - 2 – 3 Şubat 2024

Etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri

SEDAŞ, kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgileri resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden paylaşıyor. Bolu'daki vatandaşlar, kesinti programını ve etkilenecek alanları şirketin iletişim kanallarından öğrenebilirler. Bu bilgiler, sakinlerin kesinti süreçlerine hazırlıklı olmalarını ve olası mağduriyetleri en aza indirmelerini sağlayacak. Elektrik kesintisi süreçlerinde mağduriyet yaşanmaması için SEDAŞ, vatandaşlara önemli önerilerde bulunuyor. Kesinti öncesinde ve sırasında, elektronik cihazların korunması, gerekli durumlarda yedek enerji kaynaklarının hazır bulundurulması ve acil durum ışıklarının çalışır durumda olması gibi önlemler öneriliyor.