Evine kapanan şahıs polise pompalı tüfekle ateş etmeye kalkıştı!

Şüpheli Evinde Kendini Eve Kilitledi

Olay, yerel saatle 09.45 sularında gerçekleşti. Şizofreni hastası olduğu belirtilen ve intihar etmek istediği iddia edilen bir şahsın, sağlık ekiplerinin müdahalesine direnmesiyle başladı. Durumun kontrolden çıkması üzerine, sağlık görevlileri hemen emniyet güçlerine haber verdi.

Polis Ekiplerine Ateş Etmeye kalkıştı!

Eve gelen polis ekipleri, şüphelinin kapıyı açmaması üzerine itfaiye desteğiyle içeri girmeye çalıştı. Ancak kapının açılmasıyla birlikte, şahıs, evin içerisinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş etmeye kalkıştı. Bu durum, olay yerine ek polis güçlerinin sevk edilmesine neden oldu.

Uzun Süren İkna Çabaları

Şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık ikna çabaları sonucunda silahsızlandırılarak gözaltına alındı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen şahıs, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından ifade işlemleri için Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı hakkında soruşturma devam ediyor.