Evine kapanan şahıs polise pompalı tüfekle ateş etmeye kalkıştı!

Şüpheli Evinde Kendini Eve Kilitledi
Olay, yerel saatle 09.45 sularında gerçekleşti. Şizofreni hastası olduğu belirtilen ve intihar etmek istediği iddia edilen bir şahsın, sağlık ekiplerinin müdahalesine direnmesiyle başladı. Durumun kontrolden çıkması üzerine, sağlık görevlileri hemen emniyet güçlerine haber verdi.
Polis Ekiplerine Ateş Etmeye kalkıştı!
Eve gelen polis ekipleri, şüphelinin kapıyı açmaması üzerine itfaiye desteğiyle içeri girmeye çalıştı. Ancak kapının açılmasıyla birlikte, şahıs, evin içerisinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş etmeye kalkıştı. Bu durum, olay yerine ek polis güçlerinin sevk edilmesine neden oldu.
Uzun Süren İkna Çabaları
Şüpheli, yaklaşık 20 dakikalık ikna çabaları sonucunda silahsızlandırılarak gözaltına alındı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen şahıs, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından ifade işlemleri için Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı hakkında soruşturma devam ediyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.