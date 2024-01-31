2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen oldu. Açıklamayı partinin Genel Başkanı Meral Akşener yaptı.

Akşener açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Burada 31 MartSeçimlerine ilişkin konuşan Akşener, İYİ Parti Bolu Belediye Başkan Adayını da açıkladı. Akşener, Bolu Belediye Başkan Adayının Mansur Şen olduğunu söyledi.
Toplantıya Şen de katıldı
İYİ Parti’nin grup toplantısında aday tanıtımı yapan Genel Başkan Meral Akşener, Mansur Şen ismini açıkladıktan sonra Şen ve beraberindekilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Toplantıya Bolu İYİ Parti İl Başkanı Murat Güler, İYİ Parti Mengen Gökçesu adayı Emire Başar ve Bolu Belediye Başkan adayı gösterilen Mansur Şen katıldı.
Adaylar bir bir belli oluyor
İYİ Parti’nin grup toplantısında Genel Başkan Akşener tarafından açıklanan İYİ Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen ile birlikte ismi açıklanan başkan adaylarının sayısı 6’ya çıktı.
İYİ Parti’li Şenile birlikte, CHP’nin adayı Tanju Özcan, MHP’nin adayı İlhan Durak, AK Parti’nin adayı Muhammed Emin Demirkol, Zafer Partisi’nin adayı İlkay Bayrak, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Faruk Bayrakdar Bolu Belediye Başkanı olabilmek için sandıktan çıkan oyların sayılmasını bekleyecek.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Bolulu - Seçimi emekli belirleyecek. Seyyanen 8000tl yoksa sandıktan çıkamazsınız.
Iyi - Bolu İyi olacak.
Bolulu - Hayatta oy yok AKP diyoruz
Dünyalı - alacağı 2 bin oy .Tanju başkanla yola devam.Çalışıyor kim ne derse desin hakkını vermek lazım.
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.