2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen oldu. Açıklamayı partinin Genel Başkanı Meral Akşener yaptı.

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Akşener açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Burada 31 MartSeçimlerine ilişkin konuşan Akşener, İYİ Parti Bolu Belediye Başkan Adayını da açıkladı. Akşener, Bolu Belediye Başkan Adayının Mansur Şen olduğunu söyledi.

Toplantıya Şen de katıldı

İYİ Parti’nin grup toplantısında aday tanıtımı yapan Genel Başkan Meral Akşener, Mansur Şen ismini açıkladıktan sonra Şen ve beraberindekilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Toplantıya Bolu İYİ Parti İl Başkanı Murat Güler, İYİ Parti Mengen Gökçesu adayı Emire Başar ve Bolu Belediye Başkan adayı gösterilen Mansur Şen katıldı.

Adaylar bir bir belli oluyor

İYİ Parti’nin grup toplantısında Genel Başkan Akşener tarafından açıklanan İYİ Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen ile birlikte ismi açıklanan başkan adaylarının sayısı 6’ya çıktı.

İYİ Parti’li Şenile birlikte, CHP’nin adayı Tanju Özcan, MHP’nin adayı İlhan Durak, AK Parti’nin adayı Muhammed Emin Demirkol, Zafer Partisi’nin adayı İlkay Bayrak, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Faruk Bayrakdar Bolu Belediye Başkanı olabilmek için sandıktan çıkan oyların sayılmasını bekleyecek.