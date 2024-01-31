Bolu'nun Bereketli Mantarları Pazar Tezgahlarını Süslüyor

Bolu mantarları lezzetiyle ön planda

Bolu'nun verimli topraklarından gelen mantar çeşitleri, Eskişehir pazarlarında yoğun talep görüyor. Mantar satışlarının kış aylarında artış gösterdiği, tezgahların renkli ve çeşitli mantarlarla dolup taştığı belirtiliyor. Esnaf, özellikle Bolu'dan gelen mantarların kalitesi ve lezzetiyle dikkat çektiğini vurguluyor.

Vatandaş ekonomik ve lezzetli mantarı tercih ediyor

Pazar tezgahlarında yer alan mantarların kilo fiyatları, çeşidine göre 50 liradan başlayıp 100 liraya kadar ulaşabiliyor. Vatandaşların bütçe dostu ve lezzetli olan normal mantarı tercih ettiği gözlemleniyor. Esnaf, satışlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yoğunluk var, ilerleyen günlerde daha da artmasını bekliyoruz" şeklinde konuşuyor.

Bolu'dan gelen mantar çeşitliliği ve kalitesi

Eskişehir pazarlarında satılan mantarlar arasında, Bolu'nun yanı sıra İzmit, İstanbul ve Antalya'dan gelen çeşitler de bulunuyor. Ancak Bolu, coğrafi yakınlığı ve mantar çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor. Esnaf, kış aylarının gelmesiyle birlikte Bolu'dan gelen mantarların tezgahlarda yerini aldığını, vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiğini belirtiyor.

Kış aylarında mantar tüketiminin önemi

Kış aylarında sebze tüketiminin önemine dikkat çeken uzmanlar, mantarın vitamin ve mineral açısından zengin bir besin kaynağı olduğunu vurguluyor. Bolu'dan gelen mantarlar, hem ekonomik hem de sağlıklı bir seçenek olarak vatandaşların sofralarını süslüyor.

Bu dönemde, Eskişehir semt pazarlarında mantar satışlarının artış göstermesi, yerel ekonomiye ve vatandaşların sağlıklı beslenme alışkanlıklarına katkıda bulunuyor. Bolu'nun bereketli topraklarından gelen mantarlar, kış aylarının soğuk günlerinde sıcak ve lezzetli yemeklerin ana malzemesi olmaya devam ediyor.