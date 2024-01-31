İzzet Baysal Caddesinde vatandaşlara kime oy vereceksiniz diye sorduk?

Kesintisiz canlı anket

Gündem TV muhabiri sosyal medya üzerinden açtıkları canlı yayında kesintisiz olarak İzzet Baysal Caddesinde dolaşarak vatandaşlara AK Parti, CHP ve MHP adaylarının hangisine oy vereceksiniz diye sordu. Canlı yayında sürekli alınan oylar toplandı ve ilk 30 oya ulaşan isim günlük anketi önde tamamlamış oldu.

600 metrelik caddede 50 dakika sürdü

Seçim öncesi haftada en az bir gün canlı anketler yapmaya başlayan Gündem TV ekibi dün İzzet Baysal Caddesinde Bolu Belediye binası önünden başlayarak 50 dakika 40 saniyelik kesintisiz canlı yayında vatandaşlarımızın hangi adaya oy vereceğini sordu. 50 kadar vatandaşımız ile yaptığımız yüz yüze görüşmelerde aldığımız cevaplar şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

CHP adayına büyük destek

Canlı Anket sonuçlarına göre, CHP Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan, toplam 30 oya ilk ulaşan kişi olarak açık ara önde görünüyor. Bu sonuç, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'nin güçlü bir halk desteğini arkasına aldığının göstergesi.

Ak Parti ve MHP adayları eşit götürüyor

Ak Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ve MHP Adayı İlhan Durak, her biri 2 oy alarak eşit bir yarış içinde olduğu hissini veriyor. Elde edilen veriler her iki adayında kalan 60 günlük sürede çok çalışması gerektiğini gösteriyor.

Tamam mı? Devam mı?

Vatandaşların tercihleri, beklentilerin ötesinde bir tablo ortaya koyuyor. Tanju Özcan’ın verdiği hizmetten fazlasıyla memnun olduklarını dile getiren Bolu halkı, yerel seçimlerde değişim ve yenilik arayışında değil gibi görünüyor. Gündem TV’nin yaptığı canlı anketler sürecek. Canlı Anket II videosunun kesintisiz montajsız