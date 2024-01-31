Tarım ve Orman eski Bakan Yardımcısı Fatih Metin Haluk Levent ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ bakımevi açılışına katıldı

Menemen Belediyesi, İzmir'deki ilçe belediyeleri içinde en büyük ve kapsamlı tesis olan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtı. Açılışa AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sanatçı Haluk Levent, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Tarım ve Orman eski Bakan Yardımcısı Fatih Metin katıldı.

"Menemen Belediyemiz İzmir'e Örnek Olacak"

Ziyarette konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen Belediyemizi tebrik ederek, "Menemen Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma inşallah 1 Nisan sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bize de örnek teşkil eder. Merhamet temelli olarak hem hayvanlarımıza Allah'ın dilsiz kulu gözüyle bakıp, onların uygun şekilde yaşamayı sağlayacağız hem de sokaklarımız huzurlu olacak" dedi.

"Barınağı Beklediğimden Daha Güzel Gördüm"

Sanatçı Haluk Levent ise "Barınağı çok güzel gördüm, tebrik ediyorum. Hatta bu kadar güzel göreceğimi beklemiyordum" şeklinde konuştu.

Pehlivan: "Hamza Dağ Türkiye'ye Örnek Olacak"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan yasal düzenlemelerle sokak canlılarımız mal olmaktan can olma noktasına geldi. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ da bu işin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları belediye başkanlığıyla birlikte hayata geçirecektir" diye konuştu.