Gerede Samat Köyü soğuğu iliklerinde hissetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Otomatik Gözlem İstasyonu verileri ülke genelinde mevsimin en soğuk gecesini -32 derece ile Ardahan-Çıldır’ın, Bolu’da ise -15,4 derece ile Gerede Samat Köyü’nün geçirdiğini gösterdi.

Dörtdivan ikinci sırada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Bolu genelinde kurduğu Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları verilerine göre Bolu Gerede Samat Köyü -15,4 derece ile en soğuk geceyi geçirirken, Bolu Dörtdivan -12,4 derece, Bolu Merkez Kartalkaya -11,2 derece, Bolu Yeniçağa, -10,1 derece, Bolu Merkez Bolu Batı Karadeniz Orman Arş. -9,3 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı.

Abant -8,8 derece oldu

Bolu Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları’nın Bolu Mudurnu Abant Gölü’nden aldığı verilere göre sıcaklık -8,8 derece olurken, Bolu Mudurnu -8,2 derece, Bolu Göynük Himmetoğlu Köyü -6,7 derece hissedildi.

Yedigöller -4,5 derece oldu

Ayrıca; Bolu Göynük -6.4 derece, Bolu Kıbrıscık -6,3 derece, Bolu Gerede -6,2 derece, Bolu Dörtdivan Çetikören Köyü -5,7 derece, Bolu Merkez Yedigöller Millî Parkı -4,5 derece, Bolu Mengen -4 derece, Bolu Merkez Bolu Dağı -3,9 derece ve Bolu Merkez -3,7 derece soğuk hissetti.