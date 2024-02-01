Gerede Samat Köyü soğuğu iliklerinde hissetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Otomatik Gözlem İstasyonu verileri ülke genelinde mevsimin en soğuk gecesini -32 derece ile Ardahan-Çıldır’ın, Bolu’da ise -15,4 derece ile Gerede Samat Köyü’nün geçirdiğini gösterdi.
Dörtdivan ikinci sırada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Bolu genelinde kurduğu Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları verilerine göre Bolu Gerede Samat Köyü -15,4 derece ile en soğuk geceyi geçirirken, Bolu Dörtdivan -12,4 derece, Bolu Merkez Kartalkaya -11,2 derece, Bolu Yeniçağa, -10,1 derece, Bolu Merkez Bolu Batı Karadeniz Orman Arş. -9,3 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı.
Abant -8,8 derece oldu
Bolu Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları’nın Bolu Mudurnu Abant Gölü’nden aldığı verilere göre sıcaklık -8,8 derece olurken, Bolu Mudurnu -8,2 derece, Bolu Göynük Himmetoğlu Köyü -6,7 derece hissedildi.
Yedigöller -4,5 derece oldu
Ayrıca; Bolu Göynük -6.4 derece, Bolu Kıbrıscık -6,3 derece, Bolu Gerede -6,2 derece, Bolu Dörtdivan Çetikören Köyü -5,7 derece, Bolu Merkez Yedigöller Millî Parkı -4,5 derece, Bolu Mengen -4 derece, Bolu Merkez Bolu Dağı -3,9 derece ve Bolu Merkez -3,7 derece soğuk hissetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.