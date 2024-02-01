- Tarım

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı kullanacak tesislere yüzde 50 destek verilecek.

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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca verilen Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı kullanacak tesislere verilecek olan yüzde 50 hibe desteği başvuru alımlarına devam ediyor.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı kullanacak tesislere yüzde 50 destek verilecek. mask
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Yüzde 50 hibe desteği

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımve Orman Bakanlığı’nca verilen Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımları dâhilinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanacak tesislere verilecek olan yüzde 50 hibe desteği başvuru alımlarına devam ediyor.

Yıllık enerji ihtiyacın en fazla yüzde 110una hibe
Tarım ve hayvancılık faaliyeti gösteren işletmelerin enerji ihtiyaçlarının yıllık enerji ihtiyacının en az yüzde 51’ini, en fazla yüzde 110’unu karşılayacak kapasitede kurulacak yenilenebilir enerji üretim sistemleri hibe desteği veriliyor.

7 yıllığına kiralanmış olmalı

Bu kapsamında, başvuru yapılacak yatırım yerinin kırsal alanda, mülkiyeti başvuru sahibine ait veya başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en az 7 yıl süreyle kiralanmış olması gerekiyor.

Projeler nasıl hazırlanacak

Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında 100 bin liradan 3 milyon liraya kadar, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında yapılacak başvurularda 3 milyon liradan 14 milyon liraya kadar projeler hazırlanabilecek.

Son başvuru 19 Şubat

Bu projelere yüzde 50 hibe desteği verilecek. Başvurular 19 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınabilecek. Hibe desteğine başvurmak isteyenlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve ayrıntılı bilgi alabilecekler.

# tarım

01 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Tarım

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