Bolu ve Batı Karadeniz için hava durumu uyarısı: Hangi illerde puslu günler başlıyor?

Mevsim normallerine dikkat!

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar için önemli bir döneme giriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün belirttiği üzere, Bolu ve çevre illerde beklenen hava koşulları, mevsim normalleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Puslu günlerin yaklaştığı bu dönemde, hem vatandaşların hem de sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Sürücülere özel uyarılar

Pus, görüş mesafesini önemli ölçüde azaltarak trafikte tehlikeli durumların yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle, bölgede araç kullanacak olan sürücülerin, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha tedbirli olmaları, farlarını açık tutmaları ve hız limitlerine uymaları öneriliyor.

Açık hava aktiviteleri için önemli notlar

Açık hava aktiviteleri planlayan vatandaşlar için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarılar var. Puslu hava koşullarının, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha yoğun hissedilebileceği belirtiliyor. Bu durum, dış mekan etkinlikleri için ek önlemlerin alınmasını gerektiriyor.

Mevsim normallerine uygun şekilde değişen hava koşulları, Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar için yeni hazırlıkları gerekli kılıyor. Vatandaşların ve sürücülerin, puslu hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşıyor.

İşte 1 Şubat 2024 hava durumu raporu:

1 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 10°C En düşük: 3°C Parçalı Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 9°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu

Düzce; En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Puslu

1 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 5°C En düşük: -9° Puslu

Zonguldak: En yüksek: 8°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu

Ankara; En yüksek: 5°C En düşük: -3°C Puslu

Bartın; En yüksek: 8°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 7°C En düşük: -6°C Puslu

Kastamonu; En yüksek: 5°C En düşük: -6°C Puslu