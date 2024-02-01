YKS başvuruları başladı: Nasıl başvuru yapılır? ÖSYM Başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular bugün başlıyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, sınav 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl asrın felaketi olarak adlandırılan deprem faciası sonrası üniversite hayalini erteleyenler ve bu yılki lise son sınıf öğrencilerinin ilk 4+4+4 sistemi nesil olması nedeniyle başvuruların daha fazla olması bekleniyor.

Başvurular başladı, son tarih 26’sı

8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Başvurular ise yarın başlayacak olup, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Nasıl başvuru yapılır?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Sınavla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isteyen adaylar, 2024-YKS Kılavuzu'nu ÖSYM'nin internet sitesinden inceleyebilirler.