Aksa, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nde kapasite artışına gidiyor: Üretim 2,2 milyon tona çıkacak

Bolu’nun Göynük ilçesinde faaliyet gösteren 50428 ruhsat numaralı linyit kömür ocağı ve kazı fazlası pasa döküm alanlarına yönelik kapasite artışı projeleriyle Aksa Enerji, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) işbirliğinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ülkenin ilk rödoanslı yatırımı

Himmetoğlu, Bölücekova ve Ahmetbeyler Köyleri sınırlarındaki sahada, Aksa Enerji'nin TKİ adına kayıtlı 50428 ruhsat numaralı linyit kömür ocağı ve döküm alanlarında gerçekleştirilecek kapasite artışı, Türkiye'nin ilk rödovanslı yatırımı olma özelliği taşıyor.

Yıllık üretim 2,2 milyon tona çıkacak

Proje kapsamında, Aksa Göynük Termik Santrali'nin A panosunda kapasite artışı planlanıyor. Şu anki 740 MW kapasitenin yanı sıra, A Panosu alanının 1631,85 hektardan 2476,48 hektara çıkarılması hedefleniyor. Yıllık dekapaj ve kömür üretim miktarı da 58.788.360,2 ton’dan 59.400.000 ton’a yükseltilecek. Ayrıca, mevcut maksimum yıllık kömür üretim miktarı 2.068.720 ton’dan 2.200.000 ton’a, dekapaj miktarı ise 56.796.572,2 ton’dan 57.200.000 ton’a çıkarılacak.

Projenin değeri 51 milyon Türk Lirası

Bu 51 milyon TL değerindeki projenin bir parçası olarak, yıllık üretimin 56.160.000 ton'u patlatma yöntemiyle, 3.240.000 ton'u ise ekskavatör yardımıyla gerçekleştirilecek. Aksa Enerji'nin TKİ ile imzaladığı termik santral kurma şartlı rödovans sözleşmesi, enerji sektöründeki büyümesine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor.