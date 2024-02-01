Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan müjde: Ev hanımlarına emeklilik yolda. Ne zaman başlayacak?

Prim desteği kapıda: 3’te 1’i devletin
Torba yasa teklifi içinde öne çıkan maddelerden biri, ev hanımlarına emeklilik imkânı sunması oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına üçte bir prim desteği getirileceğini belirtti. Bu düzenleme kapsamında, isteğe bağlı sigortalılık altında, ödenen primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.
Işıkhan, “Süreç uzun” dedi
Bakan Işıkhan, bu adımın zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirileceğini, sürecin uzun olduğunu ancak orta vadede uygulanmasının hedeflendiğini ifade etti.
5 bin 400 gün şartı 4 bin 500’e düşebilir
Ev hanımlarının ödeyeceği primin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak olması, emeklilik için daha az prim ödenmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, ev hanımları sosyal güvence ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde kısmi emeklilik şartı da 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartının 4 bin 500 güne kadar çekilebileceği belirtiliyor.
Çocuk sayısı fazla olan erken emekli olabilir
İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.
Emeklilik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde, Resmî Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek ve ev hanımları daha az prim ödeyerek emekli olabilecek.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İbrahim - Yahu 9000 pirimle 25 yıl çalıştık aldığımız maaş 11000tl ne olacak böle seçim gelince nedense bişeyler acıklıyorlar milletin karnı tok böle şeylere
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.