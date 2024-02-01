01 Şub 2024 - 11:00- Güncel G:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan müjde: Ev hanımlarına emeklilik yolda. Ne zaman başlayacak?

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Ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru detayları şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına prim desteği ile emeklilik yasası hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan müjde: Ev hanımlarına emeklilik yolda. Ne zaman başlayacak? mask
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Prim desteği kapıda: 3’te 1’i devletin

Torba yasa teklifi içinde öne çıkan maddelerden biri, ev hanımlarına emeklilik imkânı sunması oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına üçte bir prim desteği getirileceğini belirtti. Bu düzenleme kapsamında, isteğe bağlı sigortalılık altında, ödenen primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Işıkhan, “Süreç uzun” dedi

Bakan Işıkhan, bu adımın zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirileceğini, sürecin uzun olduğunu ancak orta vadede uygulanmasının hedeflendiğini ifade etti.

5 bin 400 gün şartı 4 bin 500’e düşebilir

Ev hanımlarının ödeyeceği primin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak olması, emeklilik için daha az prim ödenmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, ev hanımları sosyal güvence ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde kısmi emeklilik şartı da 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartının 4 bin 500 güne kadar çekilebileceği belirtiliyor. 

Çocuk sayısı fazla olan erken emekli olabilir

İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.

Emeklilik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde, Resmî Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek ve ev hanımları daha az prim ödeyerek emekli olabilecek.

# Sağlık, çocuk

01 Şub 2024 - 11:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İbrahim - Yahu 9000 pirimle 25 yıl çalıştık aldığımız maaş 11000tl ne olacak böle seçim gelince nedense bişeyler acıklıyorlar milletin karnı tok böle şeylere

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 11:24

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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