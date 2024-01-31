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Demirkol, AK Parti Seçim Beyannamesi Toplantısı’na Katıldı

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Demirkol, AK Parti Seçim Beyannamesi Toplantısı’na Katıldı mask
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AK Parti'nin ‘ Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik’ adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı, AK Parti Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol da toplantıda yer aldı.

Beyanname 8 başlıktan oluuyor

Toplantıya AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol ile birlikte AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve AK Parti Bolu Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak da katıldı.

Erdoğan’ın açıklamaları

Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili “Seçim günü olan 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve iş yerine gireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz, zaten gönlünde olduklarımızı unutmayacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyorum” diye konuştu.

‘Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız’ diyerek, AK Parti yerel yönetim vizyonu, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, dirençli şehirler, Türkiye Yüzyılında şehir ve çevre, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri, duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik, kültür üreten şehirler, hizmet ve eser belediyeciliği olmak üzere 8 ana başlıkta seçim beyannamesini açıkladı.

Fotoğrafta Demirkol da yer aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarının ardından AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’un da yer aldığı Büyükşehir ve İl Belediye Başkan Adayları sahneye davet edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Demirkol: Türkiye yüzyılında Bolu yerini alacak

Demirkol ise toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve gerçek belediyecilik anlayışıyla Türkiye Yüzyılı şehirleri olarak hazırız, kararlıyız. Bolu için elimizden gelenin fazlasını yapacağız, Türkiye Yüzyılında Bolu yerini alacak.” ifadelerini kullandı.

# Çevre, Türkiye, AK Parti, belediye, cumhurbaşkanı

31 Oca 2024 - 22:30 Bolu- Siyaset

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