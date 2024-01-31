Milliyetçi Hareket Partisi’nin çiçeği burnunda Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol tebrikleri kabul ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Bolu İl Başkanı olarak atanmasından sonra makamında tebrik ziyaretlerini kabul eden Ayhan Çelikkol, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Cihan Özkalem ve il yöneticilerini ağırladı. Özkalem ve MHP heyeti yeni atanan başkana hayırlı olsun temennisinde bulunarak hediye takdim etti.

Çelikkol’a yeni görevinde başarı temennisi

Konuya ilişkin Özkalem, “Bilge Liderimiz, Türkmen beyimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin takdirleriyle MHP Bolu İl Başkanlığı’na atanan Ayhan Çelikkol’a, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı olarak yöneticilerimizle hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, hediye takdim ettik. Ziyarette yeni atanan il başkanımızı tebrik ettik” dedi.

Daha önce Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı idi

Ayhan Çelikkol’un geçmiş dönem Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Özkalem, “Ayhan Çelikkol Başkanımız kendisi de geçmiş dönem Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapmıştır. Bundan dolayı Ülkü Ocaklı bir MHP İl Başkanı olmaktan gurur duymasından dolayı milli ve manevi değerlere sahip ülkücülerin yetişmesi için her daim ülkü ocaklarımızın yanında olacağını söyledi” şeklinde konuştu.

Liderin ve partinin emrinde

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı’nın Özkalem, Çelikkol’a hayırlı olması dileğinde bulunarak Ülkü Ocakları’nın her daim liderinin ve partisinin emrinde olduğunu, Ülkü Ocaklı bir il başkanı ile çalışacak olmaktan mutluluk duyacağını belirtti.