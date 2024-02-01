01 Şub 2024 - 12:00- Güncel G:

TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı: İthalat ve ihracat verileri açıklandı, Bolu’nun ihracat ve ithalat verileri ne?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Resmi verilere göre, 2023 yılında Bolu’da ithalatımız 178 milyon 609 bin dolar olurken; ihracat ise 162 milyon 15 bin dolar olarak kaydedildi.

TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı: İthalat ve ihracat verileri açıklandı, Bolu’nun ihracat ve ithalat verileri ne? mask
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Türkiye’de ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, ülkede ihracat 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolar, ithalat %0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bolu’da ihracat 162 milyon dolar oldu

Bolu’da ise 2023 yılında toplam 162 milyon 15 bin dolar ihracat, 178 milyon 609 bin dolar ithalat gerçekleşti. TÜİK’in verilerine göre, Bolu’daki 162 milyon 15 bin dolar ihracatın yüzde 25’i 2023’ün son 3 ayında yapıldı. Buna göre, ilimizde Ekim ayında ihracat 12 milyon 817 bin dolar, Kasım ayında 14 milyon 668 bin dolar, Aralık ayında ise, 13 milyon 769 bin dolar olarak kaydedildi.

İthalat verileri ise 178 milyon dolar olarak kaydedildi

İlimizde kaydedilen 178 milyon 609 bin dolarlık ithalatın ise 12 milyon 205 bin doları Ekim, 9 milyon 205 bin doları Kasım, 14 milyon 682 bin doları ise Aralık ayında gerçekleştirildi.

Bolu’da dış ticaret açığımız 16 milyon dolar

TÜİK’e göre, 2023 yılında Bolu’da dış ticaret açığı ise 16 milyon doları aştı. Ülke genelinde ise, dış ticaret açığı 105 milyar 997 milyon dolar olarak kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %70,7'ye yükseldi.

Türkiye en fazla ihracatı Almanya’ya yapıyor

Türkiye'nin Aralık ayındaki ihracatında Almanya, 1 milyar 679 milyon dolarlık alımla birinci sırayı elde etti. Almanya'yı sırasıyla; 1 milyar 314 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 254 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 217 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 1 milyar 22 milyon dolar ile İtalya takip etti. Toplam ihracatın %28,2'sini oluşturan ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, Türkiye'nin dış satımında önemli bir paya sahip oldu.

İthalatta ilk sırada Rusya Federasyonu var

Türkiye'nin Aralık ayındaki ithalatında Rusya Federasyonu, 4 milyar 209 milyon dolarlık alımla birinci sırayı elde etti. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla; 3 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 514 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 470 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 330 milyon dolar ile ABD takip etti. Türkiye'nin Aralık ayındaki ithalatının %44,1'ini oluşturan ilk 5 ülke, Türk ekonomisinin dış ticaretinde önemli bir rol oynamayı sürdürüyor.

# VAR, Türkiye, Türk

01 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Güncel

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