U19 Elit A Ligi'nde Boluspor U19, BITEXEN Giresunspor karşısında galibiyetle tanıştı

Boluspor U19 takımı, U19 Elit A Ligi'nin 14. haftasında evinde BITEXEN Giresunspor'u ağırladı. 31 Ocak Çarşamba günü saat 12:00'da başlayan karşılaşma, güneşli hava koşullarında gerçekleşti. Her iki takım da sahada gösterdikleri mücadeleyle dikkat çekerken, Boluspor U19 özellikle arka arkaya geliştirdiği ataklarla ön plana çıktı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Maçın ilk yarısı, iki takımın da karşılıklı ataklarına rağmen gol getirmedi ve 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Boluspor U19, ilk yarı boyunca birçok fırsat yakalasa da Giresunspor defansını aşmayı başaramadı.

Boluspor’dan son dakika golü

İkinci yarıya hızlı başlayan Boluspor U19, maçın son dakikalarına kadar Giresunspor kalesinde gol aradı. 88. dakikada Murat Elmacı'nın serbest vuruşu sonrası Erdem Reis'in mükemmel ortası, Birol Yiğit Çavuşoğlu'nu Giresunspor defansının arkasında buldu. Çavuşoğlu'nun net vuruşu, takımını 1-0 öne geçirerek maçın skorunu belirledi.

Uzun bekleyişin ardından gelen mutluluk

Bu gol, Boluspor U19'a ligde 13 haftalık bir galibiyet hasretinin ardından kritik bir zafer kazandırdı. Maç boyunca sergilenen etkili oyun ve son dakikada gelen gol, Boluspor U19 takımını ve taraftarlarını büyük bir sevince boğdu. Boluspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki konumunu güçlendirme fırsatı yakaladı.

Karşılaşmanın hakem kadrosu

Karşılaşmada ilimizin başarılı hakemlerinden Batuhan Topçu düdük çaldı. Topçu’nun yardımcıları Ergin Karabulut ve Alper Ünsal oldu. Karşılaşmanın dördünü hakemi ise Ali Semen oldu.

Boluspor ve Giresunspor’un kadroları

Boluspor U19’un ilk 11’i: Ada Çınar Asil, Tolga Köksal, Baran Poyraz, Murat Elmacı, Erdem Reis, Eren Çakırdağ, Gif Mbaki, Muhammet Emin, İsmail Kalburcu, Birol Yiğit Çavuşoğlu, Harun Yerlikaya

Giresunspor U19’un ilk 11’i: Eren Kaya, Eren Kaçar, Mehmet Derin, Oğuzhan Yılmaz, Ahmet Küçükaydın, Arda Cebeci, Gökmen Özyılmaz, İsmail Çarkacı, Mehmet Kaan, Mustafa Efe, Semih Uzun

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Boluspor’un galibiyet golünü 88. Dakikada Birol Yiğit Çavuşoğlu kaydetti. Karşılaşmada sarı kart gören isimler ise Boluspor’dan Muhammet Emin Temel, Harun Yerlikaya, Eren Çakırdağ, Gift Mbaki oldu. Giresunspor’dan ise sarı kart gören isimler Eren Kaçar, Mehmet Derin, Gökmen Özyılmaz, Arda Cebeci, Oğuzhan Yılmaz