Yerel seçimlere doğru adaylar çalışmalarını sürdürürken, Bolu Belediye Başkanlığı için yarışacak isimlerin çabaları artıyor. Tanju Özcan, Muhammed Emin Demirkol, İlhan Durak, İlkay Bayrak ve Faruk Bayrakdar'ın çalışmalarının hız kazandığı bu süreçte, partilerin il başkanları arasında da sözlü çatışmalar artış gösterdi.
Güner: "Yüzde 2 farkla Demirkol kazanıyor" dedi
AK Parti İl Başkanı Suat Güner'in "Anketlerde yüzde 2 farkla adayımız seçimi kazanıyor. Tanju Özcan'ın geride kaldığı görülüyor" açıklamasına CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'den sert tepki geldi.
Karagöz'den sert tepki: Tanju Özcan'a büyük destek var
Karagöz, "Bolulu vatandaşlar 5 yıldır kentimizdeki değişimden son derece memnun olduklarını açık yüreklilikle söylüyor. Gittiğimiz her sokakta, girdiğimiz her evde Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a karşı büyük bir destek var. Bizim için en büyük anket vatandaşlarımızın yüzlerindeki mutluluk" ifadelerini kullandı.
"Kazananın şimdiden Tanju Özcan olduğunu farkındasınız"
Başkan Karagöz, Bolu halkının kandırılamayacağını vurgulayarak, "AK Parti İl Başkanı Suat Güner, anketlerde yüzde 2 önde olduklarını ifade etmiş. İnsanları anketlerle kandırarak seçimi kazanamazsınız. Elinizdeki anketlerde dahi Tanju Özcan ile adayınız arasında dağlar kadar fark olduğu ortadadır. Seçimi kaybettiğinizde 'yalancı' durumuna düşmemek için daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kazananın şimdiden Tanju Özcan ile Bolu olduğunu hem siz hem de adayınız farkındasınız" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Cher - Vallaha Bolu Halkı önce seçimlere bir kaç ay kala düşürülen su fiyatlarını seçimden sonra ne olur onu iyi düşünsün sonra her mahaleye açılan Borazanlara Karamanlı mahalesine karaçayıra açılan meyhaneler açtıran ve mahalelerde huzur bırakmayan ı iyi düşün sün cadde süsleyen kaldırım deyişdiren Allatin Yılmazın yarım kalan porojeleri hariç hiç bir poroje üretemiyen birini tekrar Belediye Başkanı seçmek ne kadar akıllıca olur iyi düşünmeli sanayiyi bile kaldırıp temizliyemedi beş senede Belediye nin yanındaki iş merkezine bir bakın beş senedir bitiremediler. sayın Tanju Özcan ne yaptı söyleyin boyadığı caddeyi kaç kere boyadı ve ne halde bi gezin caddeyi
Vatansever - TANJU Özcan'ın kazanacağı kesin ama ne kadar fark atacak onu tahmin edemiyoruz.
Eskiak - Hep ak partiye oy verdim, geçen seçimde boş kullandım akpartili olarakta bay kemale oy vermeye elim gitmedi. Bu seçimde ilk kez. Chp adayına oy vereceğim. Akparti bitirdi bizi. Hanemde 6 oyun hepside tanjuya
Teşkilattan - Sevgili suat Güner öyle bir aday çıkardınız ki oturduğu apartmanda anket yapsanız dahi yüzde 2 önde çıkamaz el birliği ile koskoca akpyi bitirdiniz kurucu kadroları tasfiye ettiniz küstürdünüz. 3 vekille çıktığınız yolculukta tek vekile düştünüz. Şimdi de MHP’nin de arkasına Düşerek gerçekten zoru başaracaksınız.
Burak - seçim şimdiden Tanju başkana hayırlı olsun ötekiler anca hava gazı alır
Bolulu - AKP nin adayı yanındayız
İbrahim - Onlar öle sansın akp boluda oy falan yok suat güner bey hiç heveslenme hayel alemindeler
Adalet - Bu anket zor geçinen açlıkla boğuşan emeklilerle yapılmamış anlaşılan
Doktor - Muhammed mi önde güldürmeyin bir tane sağlıkçıdan dahi oy alamayacak
Öfkeli Emekli - 15.5 Milyon Emekli Sandığa giderken Cüzdanına Bakacak. Ona göre OY Kullanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.