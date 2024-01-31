Yerel seçimlere doğru adaylar çalışmalarını sürdürürken, Bolu Belediye Başkanlığı için yarışacak isimlerin çabaları artıyor. Tanju Özcan, Muhammed Emin Demirkol, İlhan Durak, İlkay Bayrak ve Faruk Bayrakdar'ın çalışmalarının hız kazandığı bu süreçte, partilerin il başkanları arasında da sözlü çatışmalar artış gösterdi.

Güner: "Yüzde 2 farkla Demirkol kazanıyor" dedi

AK Parti İl Başkanı Suat Güner'in "Anketlerde yüzde 2 farkla adayımız seçimi kazanıyor. Tanju Özcan'ın geride kaldığı görülüyor" açıklamasına CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'den sert tepki geldi.

Karagöz'den sert tepki: Tanju Özcan'a büyük destek var

Karagöz, "Bolulu vatandaşlar 5 yıldır kentimizdeki değişimden son derece memnun olduklarını açık yüreklilikle söylüyor. Gittiğimiz her sokakta, girdiğimiz her evde Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a karşı büyük bir destek var. Bizim için en büyük anket vatandaşlarımızın yüzlerindeki mutluluk" ifadelerini kullandı.

"Kazananın şimdiden Tanju Özcan olduğunu farkındasınız"

Başkan Karagöz, Bolu halkının kandırılamayacağını vurgulayarak, "AK Parti İl Başkanı Suat Güner, anketlerde yüzde 2 önde olduklarını ifade etmiş. İnsanları anketlerle kandırarak seçimi kazanamazsınız. Elinizdeki anketlerde dahi Tanju Özcan ile adayınız arasında dağlar kadar fark olduğu ortadadır. Seçimi kaybettiğinizde 'yalancı' durumuna düşmemek için daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kazananın şimdiden Tanju Özcan ile Bolu olduğunu hem siz hem de adayınız farkındasınız" şeklinde konuştu.