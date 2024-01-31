31 Oca 2024 - 16:27- Siyaset G:

AK Parti İl Başkanı Suat Güner’in ‘Tanju Özcan geride’ açıklamasına CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’den tepki geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart Mahalli İdareler seçimine sadece 2 ay kala, Bolu'daki siyasi parti başkanları arasındaki gerilim tırmanıyor. AK Parti İl Başkanı Suat Güner'in yaptığı "Anketlerde yüzde 2 öndeyiz" açıklamasına CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'den hızlı bir yanıt geldi: "İnsanları kandırarak seçim kazanılmaz"

AK Parti İl Başkanı Suat Güner’in ‘Tanju Özcan geride’ açıklamasına CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’den tepki geldi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yerel seçimlere doğru adaylar çalışmalarını sürdürürken, Bolu Belediye Başkanlığı için yarışacak isimlerin çabaları artıyor. Tanju Özcan, Muhammed Emin Demirkol, İlhan Durak, İlkay Bayrak ve Faruk Bayrakdar'ın çalışmalarının hız kazandığı bu süreçte, partilerin il başkanları arasında da sözlü çatışmalar artış gösterdi.

Güner: "Yüzde 2 farkla Demirkol kazanıyor" dedi

AK Parti İl Başkanı Suat Güner'in "Anketlerde yüzde 2 farkla adayımız seçimi kazanıyor. Tanju Özcan'ın geride kaldığı görülüyor" açıklamasına CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'den sert tepki geldi.

Karagöz'den sert tepki: Tanju Özcan'a büyük destek var

Karagöz, "Bolulu vatandaşlar 5 yıldır kentimizdeki değişimden son derece memnun olduklarını açık yüreklilikle söylüyor. Gittiğimiz her sokakta, girdiğimiz her evde Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a karşı büyük bir destek var. Bizim için en büyük anket vatandaşlarımızın yüzlerindeki mutluluk" ifadelerini kullandı.

"Kazananın şimdiden Tanju Özcan olduğunu farkındasınız"

Başkan Karagöz, Bolu halkının kandırılamayacağını vurgulayarak, "AK Parti İl Başkanı Suat Güner, anketlerde yüzde 2 önde olduklarını ifade etmiş. İnsanları anketlerle kandırarak seçimi kazanamazsınız. Elinizdeki anketlerde dahi Tanju Özcan ile adayınız arasında dağlar kadar fark olduğu ortadadır. Seçimi kaybettiğinizde 'yalancı' durumuna düşmemek için daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kazananın şimdiden Tanju Özcan ile Bolu olduğunu hem siz hem de adayınız farkındasınız" şeklinde konuştu.

# VAR, AK Parti, belediye, Tanju Özcan, CHP, destek

31 Oca 2024 - 16:27 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
10

Cher - Vallaha Bolu Halkı önce seçimlere bir kaç ay kala düşürülen su fiyatlarını seçimden sonra ne olur onu iyi düşünsün sonra her mahaleye açılan Borazanlara Karamanlı mahalesine karaçayıra açılan meyhaneler açtıran ve mahalelerde huzur bırakmayan ı iyi düşün sün cadde süsleyen kaldırım deyişdiren Allatin Yılmazın yarım kalan porojeleri hariç hiç bir poroje üretemiyen birini tekrar Belediye Başkanı seçmek ne kadar akıllıca olur iyi düşünmeli sanayiyi bile kaldırıp temizliyemedi beş senede Belediye nin yanındaki iş merkezine bir bakın beş senedir bitiremediler. sayın Tanju Özcan ne yaptı söyleyin boyadığı caddeyi kaç kere boyadı ve ne halde bi gezin caddeyi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 23:46
09

Vatansever - TANJU Özcan'ın kazanacağı kesin ama ne kadar fark atacak onu tahmin edemiyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 23:44
08

Eskiak - Hep ak partiye oy verdim, geçen seçimde boş kullandım akpartili olarakta bay kemale oy vermeye elim gitmedi. Bu seçimde ilk kez. Chp adayına oy vereceğim. Akparti bitirdi bizi. Hanemde 6 oyun hepside tanjuya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 22:53
07

Teşkilattan - Sevgili suat Güner öyle bir aday çıkardınız ki oturduğu apartmanda anket yapsanız dahi yüzde 2 önde çıkamaz el birliği ile koskoca akpyi bitirdiniz kurucu kadroları tasfiye ettiniz küstürdünüz. 3 vekille çıktığınız yolculukta tek vekile düştünüz. Şimdi de MHP’nin de arkasına Düşerek gerçekten zoru başaracaksınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 22:49
06

Burak - seçim şimdiden Tanju başkana hayırlı olsun ötekiler anca hava gazı alır

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 20:30
04

İbrahim - Onlar öle sansın akp boluda oy falan yok suat güner bey hiç heveslenme hayel alemindeler

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 18:43
03

Adalet - Bu anket zor geçinen açlıkla boğuşan emeklilerle yapılmamış anlaşılan

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 17:59
02

Doktor - Muhammed mi önde güldürmeyin bir tane sağlıkçıdan dahi oy alamayacak

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 17:44
01

Öfkeli Emekli - 15.5 Milyon Emekli Sandığa giderken Cüzdanına Bakacak. Ona göre OY Kullanacak.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 17:36
Diğer 8 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL