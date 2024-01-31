Trendyol 1.Lig’de Boluspor-Şanlıurfaspor maçının koşu mesafeleri belli oldu

Trendyol 1'inci Lig'in heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Boluspor'un Şanlıurfaspor karşısında elde ettiği zafer, futbolseverlerin dikkatini çekti. Kırmızı Beyazlı ekip, zorlu deplasman mücadelesinden 3 puanla ayrılarak ligdeki iddiasını bir kez daha gösterdi.

Yeni transferler sahne aldı

Boluspor'un devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncular, performanslarıyla göz doldurdu. Daniel Avramovski, Diarrassouba ve Vusal Isgandarli, fiziksel performanslarıyla maçın öne çıkan isimleri arasında yer aldılar.

Fiziksel verilerle öne çıkan performanslar

Boluspor'un deplasmanda sergilediği performans, fiziksel verilere de yansıdı. Vusal Isgandarli, yüksek şiddetli koşu mesafesinde 1418 metre ile takımının en çok çalışan ismi oldu. Yeni transferlerden Tunahan Çiçek ve Daniel Avramovski de sırasıyla 1350 ve 1122 metre ile takip etti.

Sprint rekortmenleri sahada

Karşılaşmanın bir diğer dikkat çeken yönü ise sprint sayıları oldu. Tunahan Çiçek 99 sprint ile bu alanda takımının lideri olurken, Vusal Isgandarli 98 ve Daniel Avramovski 82 sprint ile performanslarıyla maçın tempo yüksek kısımlarında takımlarına önemli katkılar sağladılar. Bu üç oyuncunun sahadaki enerjisi ve hızı, Boluspor'un ataklarının daha da etkili olmasını sağladı.

Boluspor yoluna devam ediyor

Trendyol 1'inci Lig'de mücadelesine devam eden Boluspor, Şanlıurfaspor karşısında elde ettiği galibiyetle moral buldu. Kırmızı Beyazlılar, zorlu deplasmanın ardından ligdeki konumlarını güçlendirirken, yeni transferlerin takıma uyum sağlaması ve sahada sergiledikleri üst düzey performans, sezonun geri kalanı için umut verici bir tablo çiziyor.