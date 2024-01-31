Trendyol 1.Lig’de Boluspor taraftarları Keçiörengücü maçı biletleri anında tüketti!

Boluspor'un sadık taraftar kitlesi, Trendyol 1. Lig'de elde edilen büyük başarıların ardından takımlarının her adımını yakından takip ediyor. Yalçın Koşukavak liderliğindeki takımın, kısıtlı imkanlarla sergilediği performans, taraftarların desteğini daha da artırıyor.

Biletler dakikalar içinde tükendi

Boluspor taraftarları, Keçiörengücü ile oynanacak önemli deplasman maçının biletlerini satışa sunulduğu ilk andan itibaren kapış kapış aldı. İlk etapta, Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak'ın ev sahibi ekipten sağladığı 100 kişilik ek kontenjan, açılır açılmaz tükendi. Bu büyük ilgi üzerine Abak, ikinci bir ek kontenjan talebiyle ev sahibi takım ile yeniden görüşmelere başladı.

Ankara'ya akın eden Boluspor taraftarları

Boluspor taraftarlarının, 226 kişilik ilk kontenjanı anında tüketmesi ve ardından eklenen 100 kişilik kontenjana da aynı hızla sarılması, taraftarların takımlarına olan bağlılığını gözler önüne serdi. Ankara'ya gitmeyi planlayan yüzlerce taraftar şimdi, yeni bir ek kontenjan haberini bekliyor. Bu yoğun talep, taraftarların takıma olan inancının ve desteklerinin ne kadar büyük olduğunu kanıtladı.