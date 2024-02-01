01 Şub 2024 - 09:40- Spor G:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Bolu amatör takımlara büyük destek

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amatör spor kulüplerine destek sağlayacağını duyurdu. Bu destek, Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarında iki aşamada verilecek.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Bolu amatör takımlara büyük destek mask
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amatör spor kulüplerinin yüzünü güldürecek bir adım attı. Bolu'daki amatör küme takımlarının yöneticileri ile bir araya gelen Özcan, kulüplerin finansal sıkıntılarına çözüm olacak büyük bir destek paketini duyurdu. Başkan Özcan'ın gündeme getirdiği bu destek, yerel sporun gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

Büyük destek yolda

Görüşme, Bolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti ve amatör spor kulüplerinin karşılaştığı problemler masaya yatırıldı. Özcan, Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarında olmak üzere iki aşamada toplam 1 milyon TL'lik bir destek sağlanacağını açıkladı.

Amatör kulüplere nefes aldıracak destek

Bu destekle birlikte, amatör spor kulüplerinin mali yükü hafifleyecek ve daha sağlıklı bir yapıda faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacak. Özcan, daha önce Voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde yer alması nedeniyle, diğer amatör spor kulüplerine yeterli desteği sağlayamadıklarını ifade etti. Takımın bir alt lige düşmesiyle birlikte, bütçede bir rahatlama olduğunu ve bu sayede amatör kulüplere daha fazla kaynak ayırabileceklerini belirtti.

Geçmişten günümüze artan destek

Tanju Özcan'ın 2019 yılında göreve gelirken her bir amatör kulübe 5'er bin TL destek verdiği hatırlatılarak, bu yıl içinde sağlanacak 1 milyon TL'lik destekle birlikte, Bolu Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine olan desteğinin ne derece arttığı vurgulandı. Bolu ASKF önderliğinde gerçekleşen toplantıda kulüplerin geleceğine yönelik atılacak adımlar ve desteklerin önemi üzerinde duruldu.

Bu destek paketi, Bolu'da amatör sporun gelişimine katkı sağlayacak ve birçok kulübün yüzünü güldürecek. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın amatör spor kulüplerine yönelik bu anlamlı destek hamlesi, yerel spora olan bağlılığın ve desteklerin önemli bir göstergesi olarak kaydedildi.

 

 

 

 

 

# belediye, Tanju Özcan, destek, Bolu Belediyesi

01 Şub 2024 - 09:40 Bolu- Spor

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Yorumlar

(5)
05

Ali - Oy almak için her şeyi denerler...ama geçmiş 5 yılda ne işe gelecek 5 yıl daha kötüsü olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 14:47
03

Garip Vatandaş - Yine şov yine şov beşyıldır neredeydin?

Tabiki Bolu da yoktun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 11:23
02

mahmut - geçen sene ki sözünü tuttumu?

tutmadı!

başkan amatöre ve Boluspora hiç bir destek sağlamadı!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 10:25
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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