Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Bolu amatör takımlara büyük destek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amatör spor kulüplerinin yüzünü güldürecek bir adım attı. Bolu'daki amatör küme takımlarının yöneticileri ile bir araya gelen Özcan, kulüplerin finansal sıkıntılarına çözüm olacak büyük bir destek paketini duyurdu. Başkan Özcan'ın gündeme getirdiği bu destek, yerel sporun gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

Büyük destek yolda

Görüşme, Bolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti ve amatör spor kulüplerinin karşılaştığı problemler masaya yatırıldı. Özcan, Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarında olmak üzere iki aşamada toplam 1 milyon TL'lik bir destek sağlanacağını açıkladı.

Amatör kulüplere nefes aldıracak destek

Bu destekle birlikte, amatör spor kulüplerinin mali yükü hafifleyecek ve daha sağlıklı bir yapıda faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacak. Özcan, daha önce Voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde yer alması nedeniyle, diğer amatör spor kulüplerine yeterli desteği sağlayamadıklarını ifade etti. Takımın bir alt lige düşmesiyle birlikte, bütçede bir rahatlama olduğunu ve bu sayede amatör kulüplere daha fazla kaynak ayırabileceklerini belirtti.

Geçmişten günümüze artan destek

Tanju Özcan'ın 2019 yılında göreve gelirken her bir amatör kulübe 5'er bin TL destek verdiği hatırlatılarak, bu yıl içinde sağlanacak 1 milyon TL'lik destekle birlikte, Bolu Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine olan desteğinin ne derece arttığı vurgulandı. Bolu ASKF önderliğinde gerçekleşen toplantıda kulüplerin geleceğine yönelik atılacak adımlar ve desteklerin önemi üzerinde duruldu.

Bu destek paketi, Bolu'da amatör sporun gelişimine katkı sağlayacak ve birçok kulübün yüzünü güldürecek. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın amatör spor kulüplerine yönelik bu anlamlı destek hamlesi, yerel spora olan bağlılığın ve desteklerin önemli bir göstergesi olarak kaydedildi.