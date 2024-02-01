01 Şub 2024 - 10:30- Siyaset G:

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Alevi seçmene cemevi sözü verdi

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şubesini ziyaret etti. Cemevinin Bolu’da olmamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Demirkol, cemevini bizzat yapacağını söyledi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Alevi seçmene cemevi sözü verdi mask
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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Demirkol sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Yerel Seçimleri manifestosunu açıklaması ve AK Parti aday tanıtım toplantısının ardından çalışmalarını daha da hızlandıran Demirkol, seçim çalışmalarına resmi ve özel kuruluşları ziyaret ederek devam etti.

Esnafla buluştu

Sabah saatlerinde simit satışı yapan esnafı ziyaret eden Demirkol sonrasında otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar ile görüştü. Beraberindeki heyet ile İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Demirkol öğle yemeğinde ise sanayi sitesinde hizmet veren bir lokantada sanayi esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Alevi vatandaşlarla bir arada

Sanayi sitesinin ardından seçim çalışmaları kapsamında Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şubesini ziyaret eden Demirkol ve beraberindeki heyeti burada Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şube Başkanı Ramiz Güleç ve dernek yönetimi karşıladı.

Siyaset iddia işidir

Burada yaptığı konuşmada tevazu, samimiyet ve gayretle önemli projelere imza atacaklarını ifade eden Demirkol, “Siyaset iddia işidir. En iyisini yapma iddiası ile siyasete girilir. Bende en iyisini yaptığımı ve yapacağımı söyleyerek sizlerden destek istiyorum. Sahamızda tüm kesimlerden, tüm bireylerden, partilere gönül vermiş tüm insanların oylarına talibiz. Çünkü bu Bolu’nun geleceği ile ilgili bir seçim. Maalesef ki hizmet odaklı bir dönem geçirmedik. Bolu’yu gerçek belediyeciliğe kavuşturmak için bir yoldayız” diye konuştu.

“Yaşamış olduğunuz sıkıntılar benimde sıkıntım”

Alevilerin şehir için önemli bir mozaik olduğunu vurgulayan Demirkol, “31 Mart akşamı rozetimizi bir kenara bırakarak tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde aynı sağlık müdürlüğünde olduğu gibi hizmet vermeye devam etme sözümüz ve vaadimiz var. Belediyede seçim zaferle sonuçlandığında her şekilde yanınızda olacağımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Demirkol’dan alevi seçmene cemevi vaadi

Cemevi ihtiyacını belediye olarak gidermek istediklerinin altını çizen Demirkol, “Cemevinin Bolu’da olmaması kabul edilemez. Bir yerde böyle bir ihtiyaç böyle bir durum varsa Cumhurbaşkanımızın destekleri ve sizlerin hassasiyetleri ile de bu konuyu çözeceğiz. Şehrimizin bir ihtiyacı bu. Sizlerin bu hassasiyeti en iyi şekilde koruduğunu bilen bir kardeşiniz olarak ta bu noktada gerekli desteği en üst seviyede vereceğimi ifade etmek istiyorum.

“Bizzat cemevini yapacağım”

Bizzat gelerek Cemevi sözünü vermek istedim. Gönlünüz rahat olsun. Gelirsek yapacağımızı göreceksiniz. Bizzat bu ihtiyacınızı belediye olarak ben gidermek isterim. Sözümüzde durmayı onur ve namusun bir gereği olarak düşünüyoruz. Cemevi yapımına destek vermek değil kastettiğim bizzat yapmak.  Cemevi noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğimden emin olabilirsiniz. Biz kazanınca hiç kimse kaybetmeyecek” dedi.

# AK Parti, belediye, destek, VAR, cumhurbaşkanı, Sağlık

01 Şub 2024 - 10:30 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Çözün - Geçirdiğim hastalık sonucu ömür boyu medikal malzeme kullanmak zorundayım.Kullandığım malzemenin adedi 75.00 tl.Ayda 40 adet kullanmak zorundayım.Ancak devlet bunun sadece adet başına 21.00 tl sini ödüyor.Geçen ay ödediğim fark 1900.00 tl.Cimer e yazdım.Çalışıyoruz,düzelteceğiz şeklinde yuvarlak laflar.Bu sorun sadece benim değil,benim gibi milyonların sorunu.Çözermisiniz,hayır.Çözmek istiyormusunuz,sanmıyorum.Ben emekliyim ve beni anlarmısınız bilmiyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 11:55
03

Akcaalanlı - On yıldır yatalak hastalarımızın hizmet aldığı sağlık evimizi personele gıcık kaptigin için kapattın dilekcekerimizi sümen altı ettin Allah büyük yanına koymaz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 11:27
02

Vatandas. - Denize düşen yılana sarılır.Sen siyasette acemisin. Reise sormadan söz verme.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 11:09
01

Bolulu - Alaattinin mahvettigi boluyu Tanju baskan çicek yapti hazira konmak yok oyle ,vaadlerniz nedir

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 01 Şubat 11:09
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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