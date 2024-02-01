AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Alevi seçmene cemevi sözü verdi

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Demirkol sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Yerel Seçimleri manifestosunu açıklaması ve AK Parti aday tanıtım toplantısının ardından çalışmalarını daha da hızlandıran Demirkol, seçim çalışmalarına resmi ve özel kuruluşları ziyaret ederek devam etti.

Esnafla buluştu

Sabah saatlerinde simit satışı yapan esnafı ziyaret eden Demirkol sonrasında otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar ile görüştü. Beraberindeki heyet ile İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Demirkol öğle yemeğinde ise sanayi sitesinde hizmet veren bir lokantada sanayi esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Alevi vatandaşlarla bir arada

Sanayi sitesinin ardından seçim çalışmaları kapsamında Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şubesini ziyaret eden Demirkol ve beraberindeki heyeti burada Alevi Kültür Dernekleri Bolu Şube Başkanı Ramiz Güleç ve dernek yönetimi karşıladı.

Siyaset iddia işidir

Burada yaptığı konuşmada tevazu, samimiyet ve gayretle önemli projelere imza atacaklarını ifade eden Demirkol, “Siyaset iddia işidir. En iyisini yapma iddiası ile siyasete girilir. Bende en iyisini yaptığımı ve yapacağımı söyleyerek sizlerden destek istiyorum. Sahamızda tüm kesimlerden, tüm bireylerden, partilere gönül vermiş tüm insanların oylarına talibiz. Çünkü bu Bolu’nun geleceği ile ilgili bir seçim. Maalesef ki hizmet odaklı bir dönem geçirmedik. Bolu’yu gerçek belediyeciliğe kavuşturmak için bir yoldayız” diye konuştu.

“Yaşamış olduğunuz sıkıntılar benimde sıkıntım”

Alevilerin şehir için önemli bir mozaik olduğunu vurgulayan Demirkol, “31 Mart akşamı rozetimizi bir kenara bırakarak tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde aynı sağlık müdürlüğünde olduğu gibi hizmet vermeye devam etme sözümüz ve vaadimiz var. Belediyede seçim zaferle sonuçlandığında her şekilde yanınızda olacağımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Demirkol’dan alevi seçmene cemevi vaadi

Cemevi ihtiyacını belediye olarak gidermek istediklerinin altını çizen Demirkol, “Cemevinin Bolu’da olmaması kabul edilemez. Bir yerde böyle bir ihtiyaç böyle bir durum varsa Cumhurbaşkanımızın destekleri ve sizlerin hassasiyetleri ile de bu konuyu çözeceğiz. Şehrimizin bir ihtiyacı bu. Sizlerin bu hassasiyeti en iyi şekilde koruduğunu bilen bir kardeşiniz olarak ta bu noktada gerekli desteği en üst seviyede vereceğimi ifade etmek istiyorum.

“Bizzat cemevini yapacağım”

Bizzat gelerek Cemevi sözünü vermek istedim. Gönlünüz rahat olsun. Gelirsek yapacağımızı göreceksiniz. Bizzat bu ihtiyacınızı belediye olarak ben gidermek isterim. Sözümüzde durmayı onur ve namusun bir gereği olarak düşünüyoruz. Cemevi yapımına destek vermek değil kastettiğim bizzat yapmak. Cemevi noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğimden emin olabilirsiniz. Biz kazanınca hiç kimse kaybetmeyecek” dedi.