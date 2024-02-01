MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak: Sanayinin geleceğini esnaf belirleyecek

Esnafla kritik buluşma

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 2024 seçimleri öncesinde kritik bir buluşmaya imza attı. Sanayi esnafıyla bir araya gelerek yeni sanayi sitesi konusunda fikir alışverişinde bulunan Durak, esnafın endişelerini dinledi ve gelecekteki adımları birlikte planlamaya karar verdi.

Sanayi esnafının sıkıntılarına kulak verildi

Sanayi esnafının bir araya geldiği kahvaltıda, yeni sanayi sitesi konusundaki sıkıntılar ve beklentiler masaya yatırıldı. Esnaf, mevcut durumun kendileri için uygun olmadığını ve daha iyi bir çözüm arayışında olduklarını belirtti. Bu sıkıntıları dinleyen İlhan Durak, çözüm odaklı yaklaşımını ortaya koydu.

Esnafla işbirliği sözü

İlhan Durak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu taşınma konusunda sanayi esnafımız ne isterse o olacaktır. Hiçbir zaman 'yaptık oldu' demeyeceğiz. Gelip sizlerle konuşacağız, birlikte ortak bir akıl çerçevesinde karar vereceğiz. Yani sanayi sitesinin geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi. Bu sözlerle, esnafın katılımını ve görüşlerini önemsediğini vurguladı.

Yeni sanayi sitesi için ortak karar

Yeni sanayi sitesi konusunda alınacak kararların, sanayi esnafının ihtiyaçlarına uygun olması için çaba harcanacağını belirten İlhan Durak, esnafla işbirliği içinde hareket edeceklerini dile getirdi. Bu yaklaşım, Bolu'daki sanayi esnafının gelecekteki işyeri yerleşimi hakkında söz sahibi olmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıktı.

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın, sanayi esnafıyla buluşarak yeni sanayi sitesi konusunda alınacak kararları esnafın belirlemesine olanak tanıma taahhüdü, Bolu'da yaşayanların ve iş yapanların beklentilerini karşılamaya yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Bu işbirliği, şehirdeki sanayi sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir gelişme olarak kayda geçti.