01 Şub 2024 - 11:30- Siyaset G:

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak: Sanayinin geleceğini esnaf belirleyecek

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2024 Seçimleri öncesinde MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, sanayi esnafıyla buluşarak yeni sanayi sitesi konusunda çözüm arayışını destekledi. Durak seçim sonrası sanayinin kaderini esnafın belirleyeceğini belirtti.

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak: Sanayinin geleceğini esnaf belirleyecek mask
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Esnafla kritik buluşma

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 2024 seçimleri öncesinde kritik bir buluşmaya imza attı. Sanayi esnafıyla bir araya gelerek yeni sanayi sitesi konusunda fikir alışverişinde bulunan Durak, esnafın endişelerini dinledi ve gelecekteki adımları birlikte planlamaya karar verdi.

Sanayi esnafının sıkıntılarına kulak verildi

Sanayi esnafının bir araya geldiği kahvaltıda, yeni sanayi sitesi konusundaki sıkıntılar ve beklentiler masaya yatırıldı. Esnaf, mevcut durumun kendileri için uygun olmadığını ve daha iyi bir çözüm arayışında olduklarını belirtti. Bu sıkıntıları dinleyen İlhan Durak, çözüm odaklı yaklaşımını ortaya koydu.

Esnafla işbirliği sözü

İlhan Durak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu taşınma konusunda sanayi esnafımız ne isterse o olacaktır. Hiçbir zaman 'yaptık oldu' demeyeceğiz. Gelip sizlerle konuşacağız, birlikte ortak bir akıl çerçevesinde karar vereceğiz. Yani sanayi sitesinin geleceğini sizler belirleyeceksiniz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi. Bu sözlerle, esnafın katılımını ve görüşlerini önemsediğini vurguladı.

Yeni sanayi sitesi için ortak karar

Yeni sanayi sitesi konusunda alınacak kararların, sanayi esnafının ihtiyaçlarına uygun olması için çaba harcanacağını belirten İlhan Durak, esnafla işbirliği içinde hareket edeceklerini dile getirdi. Bu yaklaşım, Bolu'daki sanayi esnafının gelecekteki işyeri yerleşimi hakkında söz sahibi olmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıktı.

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın, sanayi esnafıyla buluşarak yeni sanayi sitesi konusunda alınacak kararları esnafın belirlemesine olanak tanıma taahhüdü, Bolu'da yaşayanların ve iş yapanların beklentilerini karşılamaya yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Bu işbirliği, şehirdeki sanayi sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

# belediye, MHP

01 Şub 2024 - 11:30 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Muhsin Başkan - Benim anlamadığım akepe dönemimde milletten para toplayıp sanayi sitesi yapacam denilmedi mi? Sonra inşaatlar yarım bırakıldı şimdi akepe ve mehepe ittifak…mehepe adayı ilhan durak mı yapacakmış :)))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 14:38

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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