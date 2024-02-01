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Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programları kapsamında binlerce lira destek verilecek

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Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programları kapsamında; Kadın Girişimcilere 700 bin TL hibe desteği yanı sıra Liseli Kız öğrencilere 50 bin TL eğitim çeki ve bir dizi Kariyer Gelişim Liderlik Programı başlıyor.

Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programları kapsamında binlerce lira destek verilecek mask
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Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi Haldun Taşman, annesi Zehra Taşman’ın yaşamı boyunca içinde taşıdığı eğitim aşkını memleketi Bolu için “Kadın Girişimleri Destek Programı” ve lise öğrencileri için “Burslu Eğitime Destek Programın”a dönüştürdü.

Eğitim özlemini yeni nesilde gideriyor

Cumhuriyetin ilk yıllarında başarılı bir öğrenciyken, dönemin şartlarından dolayı eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan ve yaşamı boyunca bu arzusunu içinde taşıyan Zehra Taşman, yaklaşık 1 asır sonra memleketi Bolu’daki kadın girişimcilere ve kız öğrencilere gelecek oluyor.

Hem kadın girişimcilere hem kız öğrencilere umut oluyor

Zehra Taşman’ın eğitim aşkı, oğlu Haldun Taşman’ın adına bağışladığı fonla hayata geçirilen Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programı kapsamında hem Kadın Girişimcilere hem de kız öğrencilere fırsatlar sunuyor.

1 milyon TL’ye yakın destek

Kadın Girişimlerine 700 bin TL hibe desteği ve Liseli Kız Öğrencilere 50 bin TL Eğitim Çeki ve Kariyer Gelişim Kampları

Yoğun katılım oldu

Vakıf merkezinde gerçekleştirilen protokol imza töreninde Kadın Girişimleri Destek programı kurumsal paydaşı olan KOSGEB Bolu İl Müdürlüğü de protokol imzalandı. Programa BBV Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Abak, KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker, Basın mensupları,BBV Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çağlar Yamaner, Şura Öztuncay katıldı.

100 bin Dolar bütçe

Başkan ABAK her iki programın da Bolu’ya hayırlı olmasını dilerken, protokol imza töreninde konuşma yapan BBV Başkanı Nahit Abak; “ Vakfımız kurulduğu yıldan bu yana kamusal yararı olan 350 den fazla projeye ya karşılıksız hibe desteği vermiş ya da bizzat bu projeleri üyeleri adına yürütmüştür. Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı çok başarılı sonuçlar vermiş ve hem ev hanımlarına hem de öğrencilere yönelik bir dizi programı hayata geçirmiştik. Bu yıl da kurucu üyemiz Haldun Taşman’ın annesi adına bu değerli projeyi 100 bin USD bir bütçeyle devam ettiriyor olacağız. Önümüzdeki yıllarda sadece kadınlara yönelik değil herkesin başvurabileceği daha büyük girişimci destek programlarımız olacağının da müjdesini vermek istiyorum” dedi.

Ayrıntılı bilgi Bolu Bağışçılar Vakfı’nda

Programların içeriği hakkında bilgi veren BBV Genel Sekreteri Öznur Akkaya Aktaş ve Danışma Kurulu Üyesi Burcu Şimşek ise “Kadın Girişimciler için hedef kitlemiz ilk kez iş kuracak kadınlar ve hâlihazırda girişimi olan kadınlar olmak üzere 2 gruptan oluşmaktadır. KOSGEB geleneksel ya da ileri girişimcilik programlarından birinden faydalanarak işini kurmuş ve en fazla 24 aydır faaliyetlerini sürdüren şahıs şirketlerindeki kadın girişimcilerin yanı sıra yine KOSGEB desteğiyle ilk kez işini kurmak isteyen kadın girişimciler başvurabilir diye konuştu.

 

 

# eğitim, destek, 100

01 Şub 2024 - 12:30 - Güncel

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