- Çevre

Bolu Belediyesi’nin en pahalı projesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdi

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Bolu Belediyesi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni Bolu’ya kazandırdı. Başkan Tanju Özcan, milyarlık yatırım hakkında, “Belediyemizin maddi en büyük projesi oldu” dedi.

Bolu Belediyesi’nin en pahalı projesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdi mask
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Başkan Özcan’dan çevre dostu adım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, beş yıl içinde Bolu'ya kazandırdığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile çevre dostu bir adım attı. Tam 1 milyar TL güncel yatırım bedeliyle hayata geçen dev tesis, Bolu Belediyesi tarihindeki en maliyetli proje olarak kayıtlara geçti.

Diğer belediyelere örnek proje

2019 yılında başlanan inşaatın ardından geçen yıl hizmete açılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Bolu'nun çevresel dönüşümüne önemli bir katkı sağlıyor. Belediye hizmet alanındaki atıksuları arıtan bu dev proje, güncel yatırım bedeliyle dikkat çekiyor. Bugün aynı proje tam 1 milyar TL'ye mal olacakken, eski arıtma tesisinin neden olduğu koku problemini ortadan kaldırarak Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek oluyor.

Dev projenin değeri tam 1 Milyar TL

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, modern tesisle ilgili yaptığı açıklamada, "Bolu Belediyesi tarihinin en büyük maddi projesi olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni Bolu'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dev proje, 1 milyar TL güncel yatırım bedeliyle belediyemizin maddi en büyük projesi oldu." dedi.

“İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hayırlı olsun”

Eskiden yaşanan koku sorununun artık son bulduğunu vurgulayan Özcan, "Eskiden tesise yakın bölgelerde koku sorunu yaşanıyordu. Yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte yaşanan bu koku problemi tamamen ortadan kalktı. Bolu Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'miz Bolu'muza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

# belediye, Türkiye, Çevre, Bolu Belediyesi

01 Şub 2024 - 13:00 Bolu- Çevre

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