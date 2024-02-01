Batı Karadeniz’de çakar cep yakıyor

Zonguldak'ta Çakar kullanımına 6 Bin 439 TL Ceza
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen radar denetimlerinde, bir sürücünün aracına çakar lamba taktığı tespit edildi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre çakar lamba kullanmanın yasak olduğu bu durumda, sürücüye 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı. Çakar lamba da araçtan söküldü.
Düzce'de Çevreyi Rahatsız Edenlere 42 Bin 101 TL Ceza
Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakar ve abartı egzoz kullanan sürücülere yönelik denetimleri sıklaştırdı. Kumandalı sistem ile abartı egzoz takan 11 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere çeşitli maddelerden toplamda 42 bin 101 TL ceza kesildi ve 5 araç trafikten men edildi.
Karabük'te Çakar Denetiminde 19 Bin TL Cezası
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çakarlı araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. 57 araç denetlenirken, 3 araca "mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak" maddesinden toplamda 19 bin 317 TL ceza kesildi.
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda çakarla Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Cezası
Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde drift yapan bir sürücüye ağır bir ceza geldi. Jandarma Trafik Timleri, F.B. isimli sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uyguladı ve ayrıca sürücünün 60 gün süreyle sürücü belgesine el konuldu.
Batı Karadeniz Bölgesi'nde Trafik Kurallarına Uymayanlar Cezalandırılıyor!
Batı Karadeniz bölgesinde trafik kurallarına uymayan sürücülere ağır cezalar kesiliyor. Çakar lamba, abartı egzoz ve drift gibi ihlaller, polis ve jandarma denetimleriyle tespit edilerek sürücülere cezaları yazılıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şakir - Boluda trafik polisi varmi???
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.