Bolu sakinleri dikkat! 1 Şubat 2024 elektrik kesintisi programı ve ipuçları

Bolu'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir duyuru: Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi (SEDAŞ), 1 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesintiler, şehrin belirli bölgelerinde planlı olarak gerçekleştirilecek olup, SEDAŞ bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldığını belirtti.

Kesintiye gidecek bölgeler ve saatler

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti uygulanacak bölgeler ve kesintinin uygulanacağı saatler detaylı bir şekilde paylaşıldı. Vatandaşlar, kesintilerin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini öğrenmek için SEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Kesinti programı, etkilenen mahallelerin yanı sıra kesinti sürelerini de içermekte, böylece Bolu sakinleri günlük planlarını bu bilgilere göre düzenleyebilirler.

Önlemler ve iletişim bilgileri

SEDAŞ, kesinti dönemlerinde olası mağduriyetleri en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu. Vatandaşlar, herhangi bir sorun yaşamaları durumunda SEDAŞ'ın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler. Ayrıca, kesintiler sırasında acil durumlar için de iletişim hatları aktif tutulacak.