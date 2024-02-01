Bolu sakinleri dikkat! 1 Şubat 2024 elektrik kesintisi programı ve ipuçları

Bolu'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir duyuru: Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi (SEDAŞ), 1 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesintiler, şehrin belirli bölgelerinde planlı olarak gerçekleştirilecek olup, SEDAŞ bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldığını belirtti.
Kesintiye gidecek bölgeler ve saatler
SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti uygulanacak bölgeler ve kesintinin uygulanacağı saatler detaylı bir şekilde paylaşıldı. Vatandaşlar, kesintilerin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini öğrenmek için SEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Kesinti programı, etkilenen mahallelerin yanı sıra kesinti sürelerini de içermekte, böylece Bolu sakinleri günlük planlarını bu bilgilere göre düzenleyebilirler.
Önlemler ve iletişim bilgileri
SEDAŞ, kesinti dönemlerinde olası mağduriyetleri en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu. Vatandaşlar, herhangi bir sorun yaşamaları durumunda SEDAŞ'ın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler. Ayrıca, kesintiler sırasında acil durumlar için de iletişim hatları aktif tutulacak.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|GEREDE
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|01.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|GÖYNÜK
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|01.02.2024
|10:00
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.