Dörtdivan’daki gönüllülere AFAD eğitimi verildi

Bolu’ya bağlı Dörtdivan ilçesinde, AFAD gönüllüleriyle tanışma ve eğitim toplantısı gerçekleştirdi. Asrın felaketinin yıldönümüne 1 hafta kala, il genelindeki bilinçlendirme çalışmalarını arttıran AFAD, Dörtdivan’daki gönüllüleri ile de buluştu. Yapılan eğitim toplantısına, AFAD Eğitim Şube Müdür Vekili Ömer Kıvrak, Arama Kurtarma Teknisyeni Adnan Esen ve Mesut Üzülmez katılım gösterdi.