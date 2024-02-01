Dörtdivan’daki gönüllülere AFAD eğitimi verildi

Bolu’ya bağlı Dörtdivan ilçesinde, AFAD gönüllüleriyle tanışma ve eğitim toplantısı gerçekleştirdi. Asrın felaketinin yıldönümüne 1 hafta kala, il genelindeki bilinçlendirme çalışmalarını arttıran AFAD, Dörtdivan’daki gönüllüleri ile de buluştu. Yapılan eğitim toplantısına, AFAD Eğitim Şube Müdür Vekili Ömer Kıvrak, Arama Kurtarma Teknisyeni Adnan Esen ve Mesut Üzülmez katılım gösterdi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.