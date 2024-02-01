01 Şub 2024 - 10:45- Siyaset G:

Bolu Ülkü Ocakları Özkalem, Belediye Başkanı ve Adayı Tanju Özcan’ın çevrecilik maskesinin düştü dedi

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Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çevreci maskesinin Bahçelievler’de düştüğünü iddia etti. Özkalem, Özcan’ın reklam pankartı asmak için ağaçları kestiğini söyledi.

Bolu Ülkü Ocakları Özkalem, Belediye Başkanı ve Adayı Tanju Özcan’ın çevrecilik maskesinin düştü dedi mask
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Bolu'da ağaç kıyımı skandalı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem’iniddiasıyla yine gündemde. Özkalem, özellikle Bahçelievler'de gerçekleşen ağaç kesimleri, Özcan'ın çevreye olan duyarlılığını sorguladı.

Bahçelievler'de ağaç kesimi olayı

Geçtiğimiz hafta Bahçelievler, D- 100 Karayolu kenarında bulunan ağaçların, Tanju Özcan'ın reklam pankartının görünürlüğü için kesildiğini iddia eden Özkalem, “Bu olay, Özcan'ın daha önce yaptığı çevreci açıklamalarla çelişiyor” dedi. 

Geçmişteki çelişkili tutumlar

Özkalem, “Tanju Özcan, 2013'te Yuvaköy'de ve 2014'te Kızık'ta yapılan ağaç kesimlerine karşı çıkarken, 2020 yılında Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan benzer bir olayda farklı bir tutum sergilemişti. Bu durum, Özcan'ın çevrecilik konusundaki samimiyetini sorgulamaya açıyor” dedi.
# belediye, Tanju Özcan, olay, 100

01 Şub 2024 - 10:45 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Köroğluu - MHP nin işi zor Bolu da çünkü vatandaş hükümete kızgın. MHP de AKP nin koltuğunun altında.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 17:14
03

Mudurnulu Hoca - MUDURNU YA GELİN ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM SENİN ÜLKÜCÜ DEDİĞİN ZAT 5 YILDIR İNSANLARA SELAM DAHİ VERMİYOR PERSONELİN HAKKINI HİÇ VERMEDİ VATANDAŞI HEP KÜÇÜMSEDİ ÇİCEK BÖÇEK HEDİYELERLE 5 SENE GEÇTİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 14:21
02

EMEKLİ - Ah o Türkeşin ülkücüleri nerde?şimdikiler kimlerle beraber.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 11:46
01

Adam - biraz salvoda diğer baskan adayına salla, eskiden amirim olur tanırsın,bilirsin, oda rakibiniz ,yoksa son anda kuyruğunamı takılcanız

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 11:22
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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