Bolu Ülkü Ocakları Özkalem, Belediye Başkanı ve Adayı Tanju Özcan’ın çevrecilik maskesinin düştü dedi

Bolu'da ağaç kıyımı skandalı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem’iniddiasıyla yine gündemde. Özkalem, özellikle Bahçelievler'de gerçekleşen ağaç kesimleri, Özcan'ın çevreye olan duyarlılığını sorguladı.
Bahçelievler'de ağaç kesimi olayı
Geçtiğimiz hafta Bahçelievler, D- 100 Karayolu kenarında bulunan ağaçların, Tanju Özcan'ın reklam pankartının görünürlüğü için kesildiğini iddia eden Özkalem, “Bu olay, Özcan'ın daha önce yaptığı çevreci açıklamalarla çelişiyor” dedi.
Geçmişteki çelişkili tutumlar
Özkalem, “Tanju Özcan, 2013'te Yuvaköy'de ve 2014'te Kızık'ta yapılan ağaç kesimlerine karşı çıkarken, 2020 yılında Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan benzer bir olayda farklı bir tutum sergilemişti. Bu durum, Özcan'ın çevrecilik konusundaki samimiyetini sorgulamaya açıyor” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Köroğluu - MHP nin işi zor Bolu da çünkü vatandaş hükümete kızgın. MHP de AKP nin koltuğunun altında.
Mudurnulu Hoca - MUDURNU YA GELİN ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM SENİN ÜLKÜCÜ DEDİĞİN ZAT 5 YILDIR İNSANLARA SELAM DAHİ VERMİYOR PERSONELİN HAKKINI HİÇ VERMEDİ VATANDAŞI HEP KÜÇÜMSEDİ ÇİCEK BÖÇEK HEDİYELERLE 5 SENE GEÇTİ
EMEKLİ - Ah o Türkeşin ülkücüleri nerde?şimdikiler kimlerle beraber.
Adam - biraz salvoda diğer baskan adayına salla, eskiden amirim olur tanırsın,bilirsin, oda rakibiniz ,yoksa son anda kuyruğunamı takılcanız
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.