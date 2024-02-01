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Trendyol 1.Lig’de Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'den galibiyet hedefi

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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, galibiyet serisi yakalayarak avantaj elde etmenin hedeflendiği zorlu mücadeleyi anlattı. Sakatlık ve cezalı oyuncu sorunlarına rağmen takım, Ümraniyespor'a karşı zafer arıyor.

Trendyol 1.Lig’de Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'den galibiyet hedefi mask
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, yakalayacakları galibiyet serisinin avantajlarını değerlendirmek istediklerini belirtti. Ligde her maçın zorluğuna dikkat çeken Taşdemir, maçlara iyi hazırlanmanın ve konsantrasyonun önemini vurguladı.

Sakatlık ve cezalı oyuncu sorunları

Bodrum FK, 21. haftada Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Ancak sakatlık ve cezalı oyuncu sorunlarıyla boğuşan takım, kaleci Diogo Sousa, Cenk Şen ve sarı kart cezası nedeniyle Celustka'nın forma giyemeyeceği bir maça çıkacak. Ayrıca Ali Aytemur'un sakatlığı da maç günü netlik kazanacak.

Bodrum FK’nın ligdeki durumu

Bodrum FK, play-off hattında 35 puanla 4. sırada bulunuyor ve zirve yarışına katılmak istiyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taşdemir'den değerlendirmeler

Taşdemir, son maçta elde ettikleri galibiyetin önemine vurgu yaparak, "Galibiyet serisi yakalayabilirsek çok avantajlı duruma geçebiliriz. Bu ligde hiçbir maçın neti ve garantisi yok. Dolayısıyla maçlar çok zor, o gün maça iyi hazırlanan ve iyi konsantre olan maçı kazanıyor. Bunu da biz çok yaşadık." dedi. Geçmişte yaşadıkları talihsiz puan kayıplarına takılmayacaklarını söyleyen Taşdemir, önlerine bakacaklarını ve önemli galibiyetleri sürdürmek istediklerini belirtti.

“Zor bir müsabaka bekliyoruz”

Ümraniyespor ile oynayacakları maçın zorlu olacağını ifade eden Taşdemir, rakiplerinin iyi oynadığını ve zor bir müsabaka beklediklerini dile getirdi. Ancak Bodrum FK'nın da güçlü yanları olduğunu vurgulayarak, sahaya bu avantajlarıyla çıkacaklarını söyledi. Kaleci Diogo Sousa'nın sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını ancak Bahrican ve Kerem gibi oyuncuların bu fırsatı değerlendirebileceğine inandığını ifade etti.

Erdilman’dan açıklamalar

Takımın genç yeteneklerinden Mustafa Erdilman da, Bodrum FK'ya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kendisi, takım ve geleceği için çok çalışacağını ifade eden Erdilman, Süper Lig'e yükselme hedeflerinin olduğunu söyledi. Önlerinde uzun bir süreç olduğunu belirten genç futbolcu, Ümraniyespor maçı için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve galip gelmeyi umduklarını dile getirdi.

 

 

 

 

# İsmet Taşdemir

01 Şub 2024 - 11:44 Muğla/ Bodrum- Spor

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