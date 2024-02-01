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Trendyol 1.Lig ekibi Eyüpspor'dan yunan sahalarına büyük transfer

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Pas Giannina, Eyüpspor'un yıldızı Mete Kaan Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Türk futbolunun yeni yıldızı, Yunan sahalarında parlamaya hazır.

Trendyol 1.Lig ekibi Eyüpspor'dan yunan sahalarına büyük transfer mask
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Yunanistan'ın köklü futbol kulüplerinden Pas Giannina, Türkiye'nin parlayan yıldızlarından birine imza attırdı. Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor'un başarılı oyuncusu Mete Kaan Demir, yeni sezonda Yunan sahalarında boy gösterecek.

Mete Kaan Demir kimdir?

2022/23 sezonu öncesinde Rams Başakşehir'den Eyüpspor'a katılan Mete Kaan Demir, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Eflatun sarılı formayla çıktığı 53 maçta 6 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, sahadaki başarısıyla birçok kulübün radarına girdi.

Kiralık transferin detayları

Pas Giannina kulübünün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Mete Kaan Demir, kiralık olarak Yunan ekibine katıldı. Bu transferle birlikte, genç oyuncunun yeni kulübünde sergileyeceği performans merak konusu oldu. Pas Giannina, Mete Kaan'ın takıma katkısını yüksek olarak değerlendirirken, oyuncunun da yeni ligde kendini kanıtlama fırsatı bulacağı belirtiliyor.

Türk futbolunun Avrupa'daki yükselişi

Mete Kaan Demir'in transferi, Türk futbolcularının Avrupa liglerinde daha fazla yer bulmaya başladığının da bir göstergesi. Türk oyuncuların uluslararası arenada gösterdiği başarılı performanslar, Türkiye'den yetişen yeteneklerin değerini artırıyor. Mete Kaan'ın Pas Giannina'daki macerası, genç yetenekler için de ilham kaynağı olabilir.

# Türkiye, Türk, Eyüpspor

01 Şub 2024 - 12:08 İstanbul/ Eyüp- Spor

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