Trendyol 1.Lig’de Ankara Keçiörengücü ile Boluspor maçında düdük çalacak hakem belli oldu

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta, 2023–2024 sezonunun 21. haftası yaklaşırken futbolseverlerin gözü kulağı bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda. Özellikle Boluspor ve Ankara Keçiörengücü arasında 3 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan maç, büyük bir merakla bekleniyor. İzmir Bölgesi'nden A Klasman hakeminin yöneteceği bu zorlu mücadele, futbolseverlere keyifli anlar yaşatmaya aday.

Tecrübeli düdük sahada

Ayberk Demirbaş, futbol kariyerine birçok önemli maç sığdırmış bir hakem. İzmir Bölgesi A Klasmanı'nda görev yapan Demirbaş, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü arasındaki bu kritik karşılaşmada düdük çalacak. Demirbaş'ın bu maçta yardımcılıklarını ise Mehmet Şengül ve Ferhat Çalar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak da Erdem Demirtaş'ın görev yapacağı belirtildi.

Demirbaş’ın Boluspor karnesi

Ayberk Demirbaş daha önce Boluspor’un iki maçında görev aldı; bu maçlardan birinde Boluspor galip gelirken, diğerinde mağlup oldu.

Hakem performansları ve maçın önemi

Ayberk Demirbaş'ın daha önce Boluspor maçlarında gösterdiği performans, bu karşılaşma için de beklentileri şekillendiriyor. Futbolseverler, hakemlerin kararlarının maçın gidişatı üzerinde büyük bir etkisi olacağını biliyor. Bu yüzden, sahada adaletli bir yönetim bekliyorlar.

Trendyol 1.Lig’de haftanın hakemleri

2 Şubat Cuma

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

3 Şubat Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Ayberk Demirbaş

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor- Adanaspor: Yasin Kol

19.00 Göztepe-Altay: Alpaslan Şen

4 Şubat Pazar

13.30 Erzurumspor FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Fatih Tokail

13.30 Tuzlaspor- Manisa FK: Batuhan Kolak

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: Yiğit Arslan

19.00 Bitexen Giresunspor- Eyüpspor: Ömer Faruk Gültekin