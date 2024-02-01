Trendyol 1.Lig’de Ankara Keçiörengücü ile Boluspor maçında düdük çalacak hakem belli oldu

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta, 2023–2024 sezonunun 21. haftası yaklaşırken futbolseverlerin gözü kulağı bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda. Özellikle Boluspor ve Ankara Keçiörengücü arasında 3 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan maç, büyük bir merakla bekleniyor. İzmir Bölgesi'nden A Klasman hakeminin yöneteceği bu zorlu mücadele, futbolseverlere keyifli anlar yaşatmaya aday.
Tecrübeli düdük sahada
Ayberk Demirbaş, futbol kariyerine birçok önemli maç sığdırmış bir hakem. İzmir Bölgesi A Klasmanı'nda görev yapan Demirbaş, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü arasındaki bu kritik karşılaşmada düdük çalacak. Demirbaş'ın bu maçta yardımcılıklarını ise Mehmet Şengül ve Ferhat Çalar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak da Erdem Demirtaş'ın görev yapacağı belirtildi.
Demirbaş’ın Boluspor karnesi
Ayberk Demirbaş daha önce Boluspor’un iki maçında görev aldı; bu maçlardan birinde Boluspor galip gelirken, diğerinde mağlup oldu.
Hakem performansları ve maçın önemi
Ayberk Demirbaş'ın daha önce Boluspor maçlarında gösterdiği performans, bu karşılaşma için de beklentileri şekillendiriyor. Futbolseverler, hakemlerin kararlarının maçın gidişatı üzerinde büyük bir etkisi olacağını biliyor. Bu yüzden, sahada adaletli bir yönetim bekliyorlar.
Trendyol 1.Lig’de haftanın hakemleri
2 Şubat Cuma
20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
3 Şubat Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Ayberk Demirbaş
13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Kocaelispor- Adanaspor: Yasin Kol
19.00 Göztepe-Altay: Alpaslan Şen
4 Şubat Pazar
13.30 Erzurumspor FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Fatih Tokail
13.30 Tuzlaspor- Manisa FK: Batuhan Kolak
16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: Yiğit Arslan
19.00 Bitexen Giresunspor- Eyüpspor: Ömer Faruk Gültekin
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.