Trendyol 1.Lig’de Altay'ın genç yeteneği Efe Sarıkaya, Grenoble Foot 38'e transfer oldu

Altay'ın 18 yaşındaki yetenekli savunma oyuncusu Efe Sarıkaya, zorlu maddi ve sportif dönemler yaşayan Altay'dan ayrılarak Fransa'nın Ligue 2 takımı olan Grenoble Foot 38'e transfer oldu. Bu önemli transfer, 200 bin Euro'luk bonservis ücreti ve 100 bin Euro'luk başarı bonusu karşılığında gerçekleşti.

Fransız ekibinden resmi açıklama

Fransız ekibi, transferin resmiyet kazanmasının ardından bugün öğle saatlerinde sosyal medya hesapları üzerinden duyuruda bulundu ve Türk futbolunun parlayan yıldızı Efe Sarıkaya'nın artık kendilerine ait olduğunu gururla açıkladı.

Genç Yetenek Grenoble Foot 38'te parlayacak

18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya'nın, Fransız futboluna olan bu büyük adımı, hem kariyeri hem de Türk futbolu için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Genç oyuncu, Altay'da gösterdiği performansla dikkat çekti ve Fransa'nın Ligue 2 liginde kendisini kanıtlama fırsatını yakaladı. Grenoble Foot 38, bu transferle genç yetenek Efe Sarıkaya'yı savunma hattında önemli bir oyuncu olarak görmekte ve onun potansiyelini yüksek bir şekilde değerlendirmek istemektedir.

Fransız ekibi, Efe Sarıkaya'yı sevdi

Grenoble Foot 38, Efe Sarıkaya'nın transferini resmi olarak duyururken, Türk futbolunun genç yeteneğine olan ilgilerini ifade etti. Kulüp yetkilileri, Efe Sarıkaya'nın savunma becerilerini ve potansiyelini takdir ettiklerini belirtirken, onun takımlarına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.