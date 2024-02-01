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Ordu'nun fındık güzeli bakın nereden çıkmış?

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Ordu'da fındık üretimi yapan Ayşegül Yeşiltepe'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden başlayan yaşam serüveni memleketinde devam ediyor.

Ordu'nun fındık güzeli bakın nereden çıkmış? mask
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi iktisat Bölümü'nden mezun olan Yeşiltepe, 12 sene İstanbul'daki bir şirkette finans uzmanı olarak çalıştı.Memleketinde bir iş kurma hayalini gerçekleştirmek isteyen Yeşiltepe, emekliye ayrılan anne ve babasıyla 2021'de Ordu'ya taşındı.Yaptığı araştırmaların ardından bölgenin önemli tarımsal ürünü fındık üzerine işletme açmaya karar veren Yeşiltepe, 1 Nisan 2022'de evlerinin de bulunduğu Altınordu ilçesine bağlı Dedeli Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kurdu.KOSGEB'den makine teçhizatı için destek alan Yeşiltepe, annesi Berrin ve babası Nedim Yeşiltepe'nin de yardımıyla fındık ve mamulleri üzerine üretime başladı.

"İşimiz fındık, başka bir şey yapmıyoruz"

Ayşegül Yeşiltepe, AA muhabirine, her zaman aklında olan Ordu'ya dönme fikrinin salgın döneminde daha da perçinlendiğini söyledi.Çocukluğundan beri her yaz Ordu'da fındık topladığını dolayısıyla da ürünü tanıdığını belirten Yeşiltepe, memlekete taşındıktan sonra da farklı bir iş yapmaktansa kendi ürünlerini işlemeye karar verdiğini anlattı.Fındık bahçelerinin de bulunduğu mahallede kurduğu tesiste KOSGEB'in makine teçhizat ve kuruluş desteğinden faydalandığının altını çizen Yeşiltepe, yaklaşık 3 dönümlük bahçelerindeki ürünün yanı sıra yöredeki diğer üreticilerin fındığını da işlediklerini ifade etti.

Yeşiltepe, amacının sadece kendi ürününü değil, bütün köy, il ve Karadeniz'deki fındığı katma değerli şekilde işleyebilmek olduğunu vurgulayarak, "Ürün anlamında natürel iç fındık, kavrulmuş fındık ve fındık ezmesi yapıyoruz. Fındık ezmesini de şekerli ve sade olarak üretiyoruz. Denildiği gibi tarım geleceğimiz, o yüzden bizde sadece fındık ve fındık ürünleri var. İşimiz fındık, başka bir şey yapmıyoruz." dedi.

Ürün satışını dijital pazarlama ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğini aktaran Yeşiltepe, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere İzmir, Batman, Van ve Siirt'in de aralarında bulunduğu illere, zaman zaman da Fransa'ya ürün gönderdiklerini belirtti.

"Mümkünse fındık her haneye girsin"

Yeşiltepe, sektörde yeni olduklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradaki amacımız fındığı ilk önce iç pazarda tanıtmak yani her hanenin tadını ve taze fındığın ne olduğunu bilmesini istiyoruz. O yüzden ilk hedefim kesinlikle iç pazar. Mümkünse fındık her haneye girsin. Artık günümüzde fiziki satıştansa dijital satış çok daha farklı boyutlara geldi. İşler kolaylaşmaya başladı, o yüzden tabii ki amacımız yurt dışı. Fındıktan çok şaşmadan en küçük katkılarla ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyorum."

Emekli öğretmen Nedim Yeşiltepe ise ürünün katma değer katarak pazarlanmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Bir başka vatandaşın da fındığını işlemek bize ayrıca keyif veriyor. Onlar bizim yaptığımızı gördükçe esprili bir yaklaşımda bulunuyorlar, 'Hocam senin 500 kilogram fındığın oluyor, işletme kurdun.' Ben de 'Sizin için de kurdum' diyorum. Fındığın değer kazanmasına katkıda bulunuyoruz." dedi.

Berrin Yeşiltepe de iş kurma fikrinin kızına ait olduğunu anlatarak, "Üretiyoruz ve bu çok güzel bir şey. Bir de ailece aynı yerde olmak bize haz veriyor." diye konuştu.

# VAR, İZZET BAYSAL

01 Şub 2024 - 14:26 Ordu- Yaşam

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