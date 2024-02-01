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Trabzonspor, Galatasaray'ın radarındaki tecrübeli oyuncu için devrede!

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Trabzonspor ve Galatasaray, transfer yarışında! Deneyimli savunmacı, son dönemin en gözde isimlerinden. Her iki kulüp de oyuncunun peşinde.

Trabzonspor, Galatasaray'ın radarındaki tecrübeli oyuncu için devrede! mask
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Türkiye Süper Lig'in iki dev kulübü, Trabzonspor ve Galatasaray, transfer döneminin en çarpıcı hamlelerinden biri için karşı karşıya geldi. Her iki takımın da gözdesi olan o oyuncu, transfer piyasasının en sıcak isimlerinden biri haline geldi.

İngiltere’den Türkiye yolcusu

31 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, son olarak İngiltere'nin Nottingham Forest takımında forma giydi ve kariyeri boyunca Paris Saint Germain ve Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynama deneyimine sahip.

Deneyimli savunmacıya Trabzonspor kancası

Trabzonspor'un, tecrübeli sağ bek Serge Aurier ile ilgilenmeye başladığı ve bu transfer için kolları sıvadığı belirtiliyor. Bordo-Mavililerin, futbolcunun tecrübesinden ve yeteneklerinden faydalanmayı hedeflediği ve takıma önemli bir katkı sağlayacağına inandığı ifade ediliyor.

Tecrübeli oyuncunun bu sezon performansı

Aurier, son 2 sezondur Nottingham Forest'te görev yaparken, bu sezon 12 maçta takımının formasını terletti. Ayrıca Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da 68 kez sahaya çıkarak uluslararası deneyimini ispatladı.

Galatasaray'ın Aurier hamlesi

Öte yandan, Galatasaray'ın da Aurier için Nottingham Forest ile görüşme halinde olduğu ve İngiliz kulübünün sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yaklaştığı konuşuluyor. Galatasaray'ın, tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak için ciddi bir çaba sarf ettiği ve bu transferin gerçekleşmesi halinde defans hattını önemli ölçüde güçlendireceği belirtiliyor.

Kariyeri ve sahadaki performans

Serge Aurier, sahadaki performansı ve tecrübesiyle dikkat çeken bir oyuncu. Paris Saint Germain ve Tottenham gibi büyük kulüplerde forma giymiş olması, onun Avrupa futbolundaki kalitesini ve deneyimini gözler önüne seriyor. Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon Nottingham'da gösterdiği performansla da takımların transfer listesinde üst sıralarda yer almayı başarıyor.

# Türkiye, sezon

01 Şub 2024 - 14:54 İstanbul- Spor

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