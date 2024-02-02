Gerede depreminin 80’inci yıldönümü

3 bin 959 hemşerimizi kaybettik

1 Şubat 21944 tarihinde meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem; Çerkeş, Mengen, Gerede ve Bolu'da büyük yıkıma sebep olmuş, 37 saniye süren yıkıcı sarsıntıda 3 bin 959 kişi yaşamını yitirmişti.

20 bin 865 bina hasar aldı

Bolu - Gerede depremi olarak arşivlere geçen ve hafızalara kazınan depremde ayrıca 20 bin 865 bina da hasar almıştı.

Gerede Depremi, o dönemdeki büyük acıları ve yıkımıyla hafızalarda derin izler bıraktı.

Geredeliler depremi anlatıyor

Gerede-Çerkeş depremi, Türkiye’nin ve özellikle Bolu’nun jeolojik konum itibarıyla deprem tehlikesi en yüksek illerden biri olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, büyük depremin yaşandığı sırada uyanık olan Geredelilerin deprem olmadan biraz önce havada şiddetli bir ışık hüzmesi meydana geldiğini ve ardından alttan yukarıya doğru şiddetli bir sarsıntının geldiğini, sonrasında ise oldukça şiddetli bir uğultu sesi ile duyduklarını belirtiyor.

Jeologlar, Bolu’yu hala uyarıyor

Bu felaketin 80’inci yıldönümü ise, uzmanlar hala Bolu’yu ve fay hattı üzerinde olan illeri uyarmaya devam ediyor. Bizler de Bolu Olay ve Gündem Gazetesi olarak, bu yıl 80’inci yıl dönümü olan Gerede depreminde vefat eden vatandaşları rahmet ve dualarla anıyoruz.