Gerede depreminin 80’inci yıldönümü

3 bin 959 hemşerimizi kaybettik
1 Şubat 21944 tarihinde meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem; Çerkeş, Mengen, Gerede ve Bolu'da büyük yıkıma sebep olmuş, 37 saniye süren yıkıcı sarsıntıda 3 bin 959 kişi yaşamını yitirmişti.
20 bin 865 bina hasar aldı
Bolu - Gerede depremi olarak arşivlere geçen ve hafızalara kazınan depremde ayrıca 20 bin 865 bina da hasar almıştı.
Gerede Depremi, o dönemdeki büyük acıları ve yıkımıyla hafızalarda derin izler bıraktı.
Geredeliler depremi anlatıyor
Gerede-Çerkeş depremi, Türkiye’nin ve özellikle Bolu’nun jeolojik konum itibarıyla deprem tehlikesi en yüksek illerden biri olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte olarak öne çıkıyor.
Ayrıca, büyük depremin yaşandığı sırada uyanık olan Geredelilerin deprem olmadan biraz önce havada şiddetli bir ışık hüzmesi meydana geldiğini ve ardından alttan yukarıya doğru şiddetli bir sarsıntının geldiğini, sonrasında ise oldukça şiddetli bir uğultu sesi ile duyduklarını belirtiyor.
Jeologlar, Bolu’yu hala uyarıyor
Bu felaketin 80’inci yıldönümü ise, uzmanlar hala Bolu’yu ve fay hattı üzerinde olan illeri uyarmaya devam ediyor. Bizler de Bolu Olay ve Gündem Gazetesi olarak, bu yıl 80’inci yıl dönümü olan Gerede depreminde vefat eden vatandaşları rahmet ve dualarla anıyoruz.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.