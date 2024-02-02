- Çevre

2 Şubat 2024 Bolu'da karlı bir gün mü gelecek? Hava durumu tahminleri

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Doğu Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Batı Karadeniz bölgesindeki Bolu, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illerinde 2 Şubat 2024 tarihli hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellendi. İşte bölgedeki güncel hava durumu tahminleri ve kar yağışı detayları.

2 Şubat 2024 Bolu'da karlı bir gün mü gelecek? Hava durumu tahminleri mask
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Kar yağışı bekleniyor mu?

Bugün için Bolu ve çevre illerinde hava durumu mevsim normallerine uygun bir seyir gösteriyor. Ancak hafta sonu boyunca bu bölgelerde kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları bekleniyor.

Önlemler ve tavsiyeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan mevcut hava koşullarına uygun önlemler almalarını istiyor. Özellikle yağışlı ve karlı hava koşullarında sürücülerin dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini almaları önemlidir. Ayrıca, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor.

Bu güncel hava durumu raporu, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin günlük planlarını yaparken dikkate almaları için önemli bilgiler içermektedir. Hava durumu güncellemelerini takip etmek ve gerekli önlemleri almak herkesin güvende kalmasını sağlayacaktır.

Hava durumu tahminleri

Bölge genelinde hava durumu tahminleri şu şekildedir

Bolu Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı

Bartın Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Yağmurlu

Karabük Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı

Kastamonu Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 4°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı

Sinop Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 12°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Çankırı Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: -3°C Puslu

Bilecik Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 4°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu

İstanbul Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Ankara Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -1° Puslu

İzmir Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 14°C En düşük: 4° Az Bulutlu

Bursa Hava Durumu

2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 10°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu

 

 

 

 

 

# Çevre

02 Şub 2024 - 07:00 - Çevre

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