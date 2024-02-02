2 Şubat 2024 Bolu'da karlı bir gün mü gelecek? Hava durumu tahminleri

Kar yağışı bekleniyor mu?
Bugün için Bolu ve çevre illerinde hava durumu mevsim normallerine uygun bir seyir gösteriyor. Ancak hafta sonu boyunca bu bölgelerde kar yağışı ve yağmurlu hava koşulları bekleniyor.
Önlemler ve tavsiyeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan mevcut hava koşullarına uygun önlemler almalarını istiyor. Özellikle yağışlı ve karlı hava koşullarında sürücülerin dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini almaları önemlidir. Ayrıca, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor.
Bu güncel hava durumu raporu, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin günlük planlarını yaparken dikkate almaları için önemli bilgiler içermektedir. Hava durumu güncellemelerini takip etmek ve gerekli önlemleri almak herkesin güvende kalmasını sağlayacaktır.
Hava durumu tahminleri
Bölge genelinde hava durumu tahminleri şu şekildedir
Bolu Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
Bartın Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 7°C En düşük: -2°C Yağmurlu
Karabük Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -3°C Kar Yağışlı
Kastamonu Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 4°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı
Sinop Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 12°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Çankırı Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 8°C En düşük: -3°C Puslu
Bilecik Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 4°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu
İstanbul Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Ankara Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 5°C En düşük: -1° Puslu
İzmir Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 14°C En düşük: 4° Az Bulutlu
Bursa Hava Durumu
2 Şubat 2024 Salı En yüksek: 10°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.