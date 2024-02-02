SEDAŞ'tan önemli duyuru: 2 Şubat 2024 Bolu elektrik kesintisi detayları

Bolu sakinleri dikkat!

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 2 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Bolu şehrinin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. SEDAŞ, bu kesintilerin planlı ve önceden haber verilen çalışmalar olduğunu ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldığını vurguladı.

Planlanan kesintiler ve etkilenecek bölgeler

SEDAŞ tarafından açıklanan detaylı bilgilere göre, elektrik kesintisinin hangi bölgeleri ve saatleri etkileyeceği net bir şekilde belirlenmiştir. Bu bilgiler, Bolu sakinlerinin kesintinin ne zaman başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Kesinti programına SEDAŞ'ın resmî web sitesi üzerinden erişilebilir ve böylece vatandaşlar günlük planlarını kesinti süresine göre ayarlayabilirler.

Kesinti döneminde alınacak önlemler

Elektrik kesintisi süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için SEDAŞ, çeşitli önlemler almıştır. Kesinti sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun için SEDAŞ'ın müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve acil durumlar için iletişim hatları aktif tutulacaktır. Bu sayede, kesinti süresince olası problemler hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilecektir.