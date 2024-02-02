SEDAŞ'tan önemli duyuru: 2 Şubat 2024 Bolu elektrik kesintisi detayları

Bolu sakinleri dikkat!
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 2 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Bolu şehrinin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. SEDAŞ, bu kesintilerin planlı ve önceden haber verilen çalışmalar olduğunu ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldığını vurguladı.
Planlanan kesintiler ve etkilenecek bölgeler
SEDAŞ tarafından açıklanan detaylı bilgilere göre, elektrik kesintisinin hangi bölgeleri ve saatleri etkileyeceği net bir şekilde belirlenmiştir. Bu bilgiler, Bolu sakinlerinin kesintinin ne zaman başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Kesinti programına SEDAŞ'ın resmî web sitesi üzerinden erişilebilir ve böylece vatandaşlar günlük planlarını kesinti süresine göre ayarlayabilirler.
Kesinti döneminde alınacak önlemler
Elektrik kesintisi süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için SEDAŞ, çeşitli önlemler almıştır. Kesinti sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun için SEDAŞ'ın müşteri hizmetleri ekipleri hazır bulunacak ve acil durumlar için iletişim hatları aktif tutulacaktır. Bu sayede, kesinti süresince olası problemler hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilecektir.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, TATAROGLU, TATAROĞLU
|DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU
|02.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|ÇAYKOL, ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI, KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK, SEKI, SEKİ, UMUTDERE
|. ,ÇAYKOL MAHALLE YOLU, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, GÖLBASI MAHALLE YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SEKI MAHALLE YOLU
|02.02.2024
|10:00
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.