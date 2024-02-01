01 Şub 2024 - 20:00- Güncel G:

Bolu’da, askeriz diye kendisini tanıtan şahıslar, yaşlı adamı dolandırdı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’nun merkezinde kendini asker olarak tanıtan kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 70 yaşındaki vatandaşın hesabından 5 bin liradan fazla para çekildi. Eşinin ihbarda bulunmasıyla harekete geçen Yunus ekipleri yaşlı vatandaşa ulaştı ancak, dolandırılan İ.Y. (70) parayı bankadan dolandırıcılara havale etti.

Bolu’da, askeriz diye kendisini tanıtan şahıslar, yaşlı adamı dolandırdı! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Askeriz diyen dolandırıcıların hedefi 70 yaşındaki İ.Y. oldu

Bolu İzzet Baysal Caddesi üzerinde bankalar kısmına yaşanan olayda, kendini asker olarak tanıtan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen dolandırıcılar, 70 yaşındaki İ.Y.'yi dolandırdı. Yaşlı adam, öğle saatlerinde aldığı bir telefonla tuzağa düşürüldü. Dolandırıcıların talimatıyla, şehir merkezindeki bir bankaya yönelen İ.Y., dolandırıcıların hesabına 5 bin liradan fazla para transferi yaptı.

Eşi olayı anlayıp, polise haber verdi!

Durum, İ.Y.'nin eşinin polise yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti. İ.Y. ile iletişime geçmeye çalışan polisler, bankaların yoğun olduğu bölgeye intikal etti. Yaşlı vatandaşa telefonla ulaşamayan polisler bankaları tek tek gezdi.

Banka önünde bulunan İ.Y. ve polislerin zamanla yarışı

Yunus ekipleri, banka önünde telefonla dolandırıcılarla hala iletişim halinde olan İ.Y.'yi tespit etti. Polisin müdahalesine rağmen, İ.Y. bankadaki işlemleri tamamlamış ve dolandırıcıların istediği miktarı transfer etmişti. Olayın ardından yaşlı vatandaş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yunus polisleri Bolu’da vatandaşın güveni için tetikte!

Yunus polislerinin büyük uğraşlarına rağmen, yaşlı adamın dolandırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı.

# İZZET BAYSAL, polis

01 Şub 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL