Bolu’da, askeriz diye kendisini tanıtan şahıslar, yaşlı adamı dolandırdı!

Askeriz diyen dolandırıcıların hedefi 70 yaşındaki İ.Y. oldu

Bolu İzzet Baysal Caddesi üzerinde bankalar kısmına yaşanan olayda, kendini asker olarak tanıtan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen dolandırıcılar, 70 yaşındaki İ.Y.'yi dolandırdı. Yaşlı adam, öğle saatlerinde aldığı bir telefonla tuzağa düşürüldü. Dolandırıcıların talimatıyla, şehir merkezindeki bir bankaya yönelen İ.Y., dolandırıcıların hesabına 5 bin liradan fazla para transferi yaptı.

Eşi olayı anlayıp, polise haber verdi!

Durum, İ.Y.'nin eşinin polise yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti. İ.Y. ile iletişime geçmeye çalışan polisler, bankaların yoğun olduğu bölgeye intikal etti. Yaşlı vatandaşa telefonla ulaşamayan polisler bankaları tek tek gezdi.

Banka önünde bulunan İ.Y. ve polislerin zamanla yarışı

Yunus ekipleri, banka önünde telefonla dolandırıcılarla hala iletişim halinde olan İ.Y.'yi tespit etti. Polisin müdahalesine rağmen, İ.Y. bankadaki işlemleri tamamlamış ve dolandırıcıların istediği miktarı transfer etmişti. Olayın ardından yaşlı vatandaş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yunus polisleri Bolu’da vatandaşın güveni için tetikte!

Yunus polislerinin büyük uğraşlarına rağmen, yaşlı adamın dolandırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı.