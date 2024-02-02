SGK Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına af gelebilir dedi

Yaşanan ekonomik kriz sonrasında hazinenin kaynak arayışına girmesi beklenirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına af çıkacağını iddia etti.
2024’te yapılandırma ihtiyacı doğacaktır
Özgür Erdursun, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2024'te tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacaktır.2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum”
Ticaret yapmak zorlaşıyor
Erdursun, ‘vergi affı’ beklentisini ise şu şekilde açıkladı:
Vergide gecikme faizi aylık %3,5!
“Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor.
Banka hesapları bloke ediliyor.
Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor.
Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor,
Yeni açılan işletme sayısı oranı geçmiş yıllara göre düşüyor.
Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor”
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Köroğlu - böyle birşey hak yemeye giriyor,benim düzgün vatandaşım,kırsın sarsın vergi borcunu ödesin,nasılsa af geliyor diye alışkanlık yapıp borçlarına ödemeyene ödül veriliyor,böyle bir sistem olmaz,olursada kimse bu saatten sonra vergi ödemez
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.