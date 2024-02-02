SGK Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına af gelebilir dedi

Yaşanan ekonomik kriz sonrasında hazinenin kaynak arayışına girmesi beklenirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına af çıkacağını iddia etti.

2024’te yapılandırma ihtiyacı doğacaktır

Özgür Erdursun, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2024'te tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacaktır.2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum”

Ticaret yapmak zorlaşıyor

Erdursun, ‘vergi affı’ beklentisini ise şu şekilde açıkladı:

Vergide gecikme faizi aylık %3,5!

“Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor.

Banka hesapları bloke ediliyor.

Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor.

Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor,

Yeni açılan işletme sayısı oranı geçmiş yıllara göre düşüyor.

Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor”