Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü, 2023 ve 2024 Programlarını Değerlendirdi

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün başkanlığında düzenlenen toplantı, Bölge Müdür Yardımcıları Yılmaz Yıldız ve Kemal Yıldız, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner, Makine ve İkmal Şube Müdürü Turgay Kağan, İşletme Müdürü Osman Özdemir, Müdür Yardımcısı ve İşletme Şeflerinin katılımıyla gerçekleşti.

Program Sunumları ve Diyaloglar

İşletme Şefleri, toplantıda 2023 yılı program gerçekleşmeleri ile 2024 yılı programlarına dair detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Toplantı, karşılıklı diyaloglarla ve interaktif bir şekilde geçti.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı

Ormanlarımızla ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, toplantıda detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, gelecek planlamalarda bu konuların göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Teşekkür ve Motivasyon

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, özellikle orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında gösterilen çaba nedeniyle İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür etti. 2024 yılı programları için ise azami gayretin gösterilmesini istedi.

İyi Niyetle Sona Erdi

Karşılıklı iyi niyet ve başarılı bir yıl dilekleriyle sona eren toplantı, 2023 ve 2024 orman programlarına odaklanarak, bölgedeki orman yönetimi konularında önemli bir değerlendirme fırsatı sundu.