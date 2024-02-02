Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Geredelilere dolandırıcılık uyarısı

Suçluların Kullandığı Yöntemler Anlatıldı
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, suçluların kullanmış olduğu dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgi vererek vatandaşları bu tür risklere karşı uyardı.
Alınması Gereken Tedbirler Aktarıldı
Konu ile ilgili olarak vatandaşların alması gereken tedbirler de açıklanarak, bu tür durumlardan korunma yolları üzerinde vurgu yapıldı.
Broşürlerle Bilgilendirme Yapıldı
Yapılan bilgilendirme kapsamında özel olarak hazırlanan broşürler, ilçede vatandaşlara dağıtılırken, Geredeliler tarafından görevliler ilgiyle dinlendi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.