Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Geredelilere dolandırıcılık uyarısı

Suçluların Kullandığı Yöntemler Anlatıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, suçluların kullanmış olduğu dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgi vererek vatandaşları bu tür risklere karşı uyardı.

Alınması Gereken Tedbirler Aktarıldı

Konu ile ilgili olarak vatandaşların alması gereken tedbirler de açıklanarak, bu tür durumlardan korunma yolları üzerinde vurgu yapıldı.

Broşürlerle Bilgilendirme Yapıldı

Yapılan bilgilendirme kapsamında özel olarak hazırlanan broşürler, ilçede vatandaşlara dağıtılırken, Geredeliler tarafından görevliler ilgiyle dinlendi.