Tarım ve Orman Bakanlığı, Ocak Ayında Çiftçilere 9 Milyar TL Destek Ödemesi Gerçekleştirdi, Şubatta da ödemeler sürecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri, ocak ayında 9 milyar 374 milyon 88 bin lira olarak çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. İkinci ödemeler ise 2 Şubat'ta yapılacak.
Detaylı Destekleme Ödemeleri
Hububat, baklagil ve dane mısır başta olmak üzere çeşitli kapsamlarda yapılan destekleme ödemelerinin detayları şu şekilde:
Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği: 8 milyar 949 milyon 680 bin lira
Yem Bitkileri desteği: 388 milyon 246 bin 720 lira
Hayvan Gen Kaynakları desteği: 17 milyon 47 bin 260 lira
Kırsal Kalkınma Yatırım desteği: 14 milyon 983 bin 605 lira
Düve Alım desteği: 2 milyon 700 bin lira
Sertifikalı Tohum Kullanım desteği: 970 bin 505 lira
Sertifikalı Fidan Üretim desteği: 459 bin 910 lira.
İkinci Tur Ödemeler 2 Şubat’ta Hesaplara Yatırılacak
Ocak ayındaki ödemelerin ardından, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 veya 8 olan çiftçilere yapılan destek ödemeleri için düzenleme yapıldı. Çiftçilere destek ödemesi, 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.