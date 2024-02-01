İstanbul'da "Filozof Ramazan" olarak tanınan Pişkin’in katil zanlısı gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, kamuoyunu bilgilendirdi. Pişkin'in ölümüne sebep olan saldırganın kimliği belirlendi ve gözaltına alındı.

Şok cinayetin detayları

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Ramazan Pişkin'in işlettiği çay ocağında meydana geldi. "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Pişkin, iş yerinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Katilin kimliği tespit edildi

Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti. Zanlı, 24 yaşındaki inşaat işçisi E.B. olarak belirlendi ve Beyoğlu'nda gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Katilin suç kayıtları ortaya çıktı

E.B.'nin daha önce "kasten yaralama," "tehdit," "mala zarar verme," ve "hırsızlık" gibi suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin olayda kullandığı bıçak da delil olarak ele geçirildi. E.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Pişkin'in ölümünün ardından yaptığı açıklamada, polislerin titiz çalışmaları sonucu katil zanlısının yakalandığını ve Ramazan Pişkin'e Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti. Pişkin'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi ve burada toprağa verildi.

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaparak, saldırının Cerrahpaşa Mahallesi'nde gerçekleştiğini ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.