Bolu BİM’ler de 9 Şubat 2024 tarihinde müşterilerine sunacağı indirimli ürünler kataloğunu yayınladı

Teknoloji ve Elektronikte Büyük İndirimler

BİM, teknoloji tutkunları için bir dizi cazip ürün sunuyor. LG'nin 55" UHD Smart TV'si 18.999 TL, HP'nin 7N4W2AA model Notebook'u 10.999 TL ve Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL gibi rekabetçi fiyatlarla dikkat çekiyor. Ayrıca, Polosmart markasının TWS Kulaklık modeli sadece 259 TL, ev ofisler için ideal HP Tanklı Yazıcı ise 5.299 TL'ye satışa sunuluyor.

Kişisel Bakım ve Güzellikte Avantajlı Fiyatlar

Kişisel bakım ve güzellik ürünlerinde de BİM, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Polosmart Saç Düzleştirici ve Şekillendirici her biri 279 TL, Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL ve Manikür Pedikür Seti ile Nasır Sökücü 179 TL gibi avantajlı fiyatlarla öne çıkıyor. Ayrıca, Philips Epilatör 579 TL ve Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL gibi ürünler de cildinize özen göstermek isteyenler için ideal.

Ev ve Mutfak Gereçlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Ev ve mutfak gereçleri konusunda da BİM, birçok fırsat sunuyor. Chef's marka Karnıyarık Tenceresi 319 TL, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 419 TL ve Paşabahçe'nin çeşitli mutfak ürünleri oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, tablet mop temizlik seti 139 TL ve sürgülü kapaklı erzak kabı gibi pratik mutfak gereçleri de BİM raflarında yerini alıyor.

Giyim ve Aksesuarlarda Stil Sahibi Seçenekler

BİM, giyim ve aksesuar konusunda da müşterilerine çeşitli seçenekler sunuyor. Kadın ve erkek kol saati ve bileklik seti 219 TL, kadın pijama takımları 225 TL'den başlayan fiyatlarla ve erkek kışlık gömlekler 135 TL gibi cazip fiyatlarla dikkat çekiyor. Ayrıca, çocuklar için kar eldivenleri 159 TL ve yetişkinler için suni deri eldivenler 149 TL gibi fiyatlarla soğuk kış günlerinde sıcak tutacak seçenekler sunuluyor.